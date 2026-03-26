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ΥΠΑΑΤ: 45 προσλήψεις για την ενίσχυση του μηχανισμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:47 - 26 Μαρ 2026

ΥΠΑΑΤ: 45 προσλήψεις για την ενίσχυση του μηχανισμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα ενίσχυση των υπηρεσιών του με έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες, για την αντιμετώπιση των αυξημένων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά την πρόσφατη προκήρυξη στις αρχές Μαρτίου για την πρόσληψη 49 ατόμων για την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηριακών δομών, η νέα προκήρυξη αφορά την άμεση πρόσληψη συνολικά 45 ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Γενικών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα αυτή παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική δέσμη έκτακτων μέτρων που έχει ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας και έρχεται σε συνέχεια της πρώτης φάσης ενίσχυσης του μηχανισμού. Στόχος είναι η περαιτέρω θωράκιση όχι μόνο των κτηνιατρικών και εργαστηριακών δομών, αλλά και των διοικητικών, οικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών που στηρίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Υπουργείου.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Η Ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware), εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) – Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού
  • ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού – Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
  • ΔΕ Εργατών – Ειδικότητα ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  • ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://sox.minagric.gr/app

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από Σάββατο 28.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 04.04.2026 και ώρα 23:59. Πριν από την έναρξη, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της υπηρεσίας, ήτοι από Σάββατο 28.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 04.04.2026 και ώρα 23:59.

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη: «Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να ενισχύσουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μετά την επιχειρησιακή ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στο πεδίο, την ενεργοποίηση συμπληρωματικών εργαλείων στήριξης και την πρώτη φάση έκτακτων προσλήψεων 49 ατόμων, προχωράμε τώρα σε μια δεύτερη, συμπληρωματική ενίσχυση με 45 επιπλέον θέσεις.

Ενισχύουμε τις κτηνιατρικές, εργαστηριακές, διοικητικές, οικονομικές και ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ώστε να επιταχύνουμε το έργο των ελέγχων, να στηρίξουμε αποτελεσματικότερα τον συνολικό μηχανισμό και να ανταποκριθούμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στις αυξημένες ανάγκες αυτής της κρίσιμης περιόδου».

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