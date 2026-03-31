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Τσιάρας από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών και η μείωση του κόστους παραγωγής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:21 - 31 Μαρ 2026

Τσιάρας από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών και η μείωση του κόστους παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των Ευρωπαίων παραγωγών, με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής, ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, με τις παρεμβάσεις του στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αυξημένο κόστος εισροών – κυρίως της ενέργειας και των λιπασμάτων – τονίζοντας ότι απαιτούνται στοχευμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για τη συγκράτησή του.

Παράλληλα, ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα:

  1. στήριξη του εισοδήματος των γεωργών,
  2. μείωση του κόστους παραγωγής,
  3. απλούστευση των διαδικασιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  4. ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα με αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Όπως επισήμανε, η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει έναν ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη διατήρηση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.

Ξεχωριστή μνεία έκανε ο κ. Τσιάρας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ρεαλιστικό και σταδιακό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ιδίως της μικρής παράκτιας αλιείας.

Τόνισε, τέλος, ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των αλιέων, καθώς και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

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