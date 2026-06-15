ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές τόσο των αγροτικών προϊόντων όσο και των βασικών εισροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών.

Η σημαντική αύξηση των τιμών παραγωγού, η οποία αποδίδεται κυρίως στα φρούτα, τα λαχανικά και τα κηπευτικά, συνοδεύτηκε από παράλληλη ενίσχυση του κόστους παραγωγής, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές των αναλώσιμων μέσων και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν τις πιέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την αγορά αγροτικών προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό report:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 3,6%

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,1%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προκύπτει:

α) από την αύξηση κατά 9,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά, και

β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2025 με τον Απρίλιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,6%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 7,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και

β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025.