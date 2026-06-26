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ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:40 - 26 Ιουν 2026

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην αποκατάσταση της δυνατότητας εγγραφής των συνταξιούχων αναπηρίας στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η σχετική εγκύκλιος, που υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαδικασία εγγραφής των συνταξιούχων αναπηρίας στο Μ.Α.Α.Ε. με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη».

Η νέα οδηγία αφορά και τις περιπτώσεις συνταξιούχων αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, για τους οποίους μέχρι σήμερα υπήρχε περιορισμός ως προς την αναγνώριση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη. Μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, οι συνταξιούχοι αναπηρίας μπορούν στο εξής να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

Παράλληλα, με την ίδια εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, του νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη και του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου με τον ΕΦΚΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Με την εγκύκλιο αυτή δίνουμε καθαρές οδηγίες στις υπηρεσίες και αποκαθιστούμε μια αδικία για τους συνταξιούχους αναπηρίας που συνεχίζουν να ασκούν πραγματική αγροτική δραστηριότητα.

Στόχος μας είναι ένα Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων δίκαιο, λειτουργικό και αξιόπιστο, που αναγνωρίζει την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα και δεν αποκλείει ανθρώπους που παραμένουν ενεργοί στον πρωτογενή τομέα, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για απλούστερες διαδικασίες, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και έμπρακτη στήριξη όσων κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο».

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