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Χρηστίδης: Η δήθεν αξιόπιστη ΝΔ έχει σε ισχύ τον νόμο Κατρούγκαλου για έκτο χρόνο
Πολιτική
12:48 - 04 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Η δήθεν αξιόπιστη ΝΔ έχει σε ισχύ τον νόμο Κατρούγκαλου για έκτο χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ορκίζεται στην αξιοπιστία, αλλά ο πρωθυπουργός της, ως πρόεδρος της ΝΔ, προεκλογικά, το 2019, δεσμευόταν για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και σήμερα υπάρχει ακόμα προσωπική διαφορά, υπάρχει ακόμα εισφορά αλληλεγγύης, υπάρχουν ακόμα αδικίες στις συντάξεις αναπηρίας και στις συντάξεις χηρείας». Αυτό δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”, κάνοντας λόγο για σειρά ψευδών ειδήσεων που διαχέονται από την πλευρά της κυβέρνησης με φόντο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση δουλεύει 13 ώρες την ημέρα, όπως θέλει να δουλεύουν και οι εργαζόμενοι για να τα βγάζουν πέρα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά fake news γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εμείς παρουσιάσαμε και θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τι υποσχόταν η ΝΔ να κάνει και τι τελικά έκανε και για τα εργασιακά και για άλλα καίρια ζητήματα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε έντονα τη στάση της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους εμπλεκόμενους υπουργούς της.

«Μιλάμε για μια συμμορία, μια οργάνωση η οποία από το 2019 και μετά με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες καπηλευόταν χρήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Και αυτό ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι πρέπει να το διερευνήσουμε. Και απέναντι σε αυτό, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει “να πάρουμε τα χρήματα από αυτούς που βρέθηκαν ως ένοχα ΑΦΜ, αλλά να μην αγγίξουμε κανέναν από τους υπουργούς, οι οποίοι είναι βασικά υπεύθυνοι”», σχολίασε δηκτικά.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο της κυβέρνησης για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έρχονται στο φως. «Αυτή είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος δικαίου. Προστατεύει τους δικούς της ανθρώπους και δεν αφήνει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενέταξε και την κριτική του, χαρακτηρίζοντας ως κάτι χωρίς προηγούμενο, το γεγονός ότι γενικός γραμματέας της κυβέρνησης ανέλαβε πρώτος πρύτανης ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου που ιδρύει η ίδια κυβέρνηση.

«Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία ανερυθρίαστα προχωράει σε αυτές τις πρακτικές. Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια άλλη μέρα. Η Ελλάδα χρειάζεται ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί να φωτίζει όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι κάποιους συγκεκριμένους. Υπάρχει ανάγκη για μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή», κατέληξε.

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