ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:52 - 07 Οκτ 2025

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)

Reporter.gr Newsroom
Την προετοιμασία της για τους δύο εκτός έδρας αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία ξεκίνησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Γαλανόλευκης, βρίσκεται, όπως κάθε φορά, στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, στηρίζοντας κάθε της βήμα στον δρόμο για το Μουντιάλ.

Λίγο πριν αναχωρήσουν με προορισμό τη Σκωτία, οι Δημήτρης Γιαννούλης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Γιώργος Μασούρας έκαναν μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψαν στην κάμερα του ΟΠΑΠ ποια είναι η πρώτη, έντονη ανάμνηση που έχουν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, πριν καν ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στο ποδόσφαιρο.

Άραγε πίστευαν τότε ότι κάποτε θα φορούσαν κι εκείνοι τη φανέλα με το εθνόσημο;

Δείτε τις απαντήσεις τους στο παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Chevron: Μερική επανεκκίνηση μονάδων στο διυλιστήριο Ελ Σεγκούντο μετά την πυρκαγιά
Επιχειρήσεις

Chevron: Μερική επανεκκίνηση μονάδων στο διυλιστήριο Ελ Σεγκούντο μετά την πυρκαγιά

Ναυάγιο στη Λέσβο: Τέσσερις νεκροί μετανάστες – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 34 ατόμων
Ειδήσεις

Ναυάγιο στη Λέσβο: Τέσσερις νεκροί μετανάστες – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 34 ατόμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»
Αναλύσεις

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ
Επιχειρήσεις

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου ο Ότο Ρεχάγκελ – Η λαμπρή του πορεία
Magazino

Στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου ο Ότο Ρεχάγκελ – Η λαμπρή του πορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο μυθιστοριογράφο Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια είκοσι ετών και άνω

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ