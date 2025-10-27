Allwyn: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο 62,3% στην PrizePicks με δάνειο αξίας $1,6 δισ.

Η Allwyn προχωρά στη λήψη δανείου τύπου Term Loan B ύψους 1,64 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της PrizePicks, του κορυφαίου παρόχου daily fantasy sports στη Βόρεια Αμερική.

Αναλυτικότερα:

«Η Allwyn International AG («Allwyn» ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες εταιρείες της, ο «Όμιλος» ή «εμείς») ανακοίνωσε σήμερα ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα εμπορικής δραστηριότητας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, παράλληλα με την έναρξη της διάθεσης ενός δανείου τύπου Term Loan B, σε δολάρια ΗΠΑ, συνολικού ύψους 1,64 δισ. δολαρίων, από την Allwyn Entertainment Financing (US) LLC.

Τα έσοδα από τη διάθεση του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης εξαγοράς της PrizePicks καθώς και για τα σχετικά έξοδα και αμοιβές. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η Allwyn ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την απόκτηση περίπου του 62,3% της PrizePicks, του μεγαλύτερου παρόχου daily fantasy sports στη Βόρεια Αμερική.

Το αρχικό τίμημα σε μετρητά ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια, με τις συνήθεις μεταγενέστερες προσαρμογές και υπό την παραδοχή μηδενικού καθαρού χρέους και μετρητών κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές».