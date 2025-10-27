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Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια
Αυτοδιοίκηση
14:59 - 27 Οκτ 2025

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια

Reporter.gr Newsroom
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«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην τηλεόραση του Open σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

«Η κυβέρνηση δημιούργησε μία απίστευτη “θολούρα” χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ψήφισε μία τροπολογία στην οποία κανείς δεν κατάλαβε τελικά ποιος έχει τη φροντίδα. Για να είναι ακόμη περισσότερο θολό το μήνυμα, άλλαξαν το “καθαριότητα” με το “φροντίδα” για να υπάρχει αυτό το “μπαλάκι” ευθυνών», είπε ακόμη ο κ. Δουκάς και προσέθεσε:

«Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είπε ότι θα δώσει την καθαριότητα σε ιδιώτες, εγώ ξεκαθάρισα ότι με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος για τα τοπικά θέματα, ευθύνη έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και γι’ αυτό θα κινηθούμε νομικά εναντίον της τροπολογίας. Μέχρι τώρα, καθαρίζαμε. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Θυμίζω ότι μετά το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, μαζεύτηκαν αμέσως οι σκηνές και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα».

Για το εάν στο συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να υπάρχουν διαμαρτυρίες, ενώ υπάρχουν κι άλλα μνημεία για τα Τέμπη, ο Χάρης Δούκας, επισήμανε: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης έδωσε τη ζωή του όχι για τη σιωπή αλλά για την ελευθερία. Και να πω επίσης ότι τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους και τελετές αλλά για να είναι μαζί με τον λαό και την κοινωνία, να συμβολίζουν τον αγώνα, τη δύναμη, το πάθος και ενίοτε και την ανυπακοή. Είναι χρέος όλων μας, να είμαστε μαζί με τον κόσμο - στις πλατείες, με τα κοινωνικά κινήματα - να τους ακούμε. Εμείς κάναμε ένα μνημείο για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών. Οι γονείς θέλουν να παλέψουν για δικαιοσύνη μπροστά στη Βουλή. Θα τους το απαγορέψουμε; Εγώ λέω ότι εάν τους το απαγορέψουν, είναι αντισυνταγματικό».

Σε σχέση με τυχόν διαδηλώσεις που ενδεχομένως να συμβούν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην αυριανή μαθητική παρέλαση, υπογράμμισε: «Να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Με ενότητα να καμαρώσουμε όλοι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα για τον τόπο μας».



Όσον αφορά τις αρμοδιότητες που παίρνει συνεχώς η κυβέρνηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Κάθε μήνας που περνάει, φεύγει μία αρμοδιότητα, ένας πόρος και μία δομή από τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και συνολικά από την Αυτοδιοίκηση και πηγαίνει στο κράτος. Η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό διπλασίασε και τριπλασίασε τα πρόστιμα στον ΚΟΚ. Από τα 100 εκ. ευρώ που μαζεύονται κάθε χρόνο, το 50% το παίρνουν οι Δήμοι για να φτιάχνουν πεζοδρόμια, λακκούβες, ώστε να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Το νέο νομοσχέδιο όμως, τα παίρνει από τους Δήμους και τα πηγαίνει σε ταμεία ένστολων. Άρα, 100 εκ. ευρώ δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους για να φτιάχνουμε τους δρόμους. Νομίζω ότι πρόκειται για μία ξεκάθαρη προσπάθεια συγκέντρωσης πλούτου, πόρων και αρμοδιοτήτων στο κράτος, χωρίς να βοηθάει αυτό σε τίποτα τους πολίτες».

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο άγαλμα του μικρομεσαίου που τοποθετήθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών στο Πεδίον του Άρεως: «Το Επιμελητήριο γιόρταζε τα 100 χρόνια του και μου ζήτησαν να τιμήσω τους μικρομεσαίους. Δεν θα πω εγώ στους μικρομεσαίους με ποιον τρόπο θέλουν να εκφραστούν και πώς θα είναι το άγαλμα. Είναι δικό τους θέμα. Ο χώρος ήταν πρόταση του Επιμελητηρίου και είχε έγκριση από την Περιφέρεια».

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