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INSETE Intelligence: Αύξηση 5,6% στις αεροπορικές αφίξεις το δεκάμηνο &amp; 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις
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17:06 - 26 Νοε 2025

INSETE Intelligence: Αύξηση 5,6% στις αεροπορικές αφίξεις το δεκάμηνο & 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Reporter.gr Newsroom
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Την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 26,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά +1,4 εκατ./+5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και 9% αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ δυνατά ξεκίνησε και το τέταρτο τρίμηνο του 2025. 

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 26,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά +1,4 εκατ./+5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το Δ’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε επίσης ανοδικά, με τον Οκτώβριο να καταγράφει 2,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά +151 χιλ./+6,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7,7 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση +650 χιλ./+9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,4 εκατ., σημειώνοντας άνοδο +222 χιλ./+10,3%.

Ανοδική παραμένει η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, με αυξήσεις στις περισσότερες γεωγραφικές ενότητες της χώρας. Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +276 χιλ./+5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 4,5 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά +101 χιλ./+2,3% και τα Ιόνια Νησιά, με 4,0 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας άνοδο +187 χιλ./+5,0%.

Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 253 χιλ., αυξημένες κατά +24 χιλ./+10,5% σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, οι Κυκλάδες (Mύκονος και Σαντορίνη) αποτέλεσαν και την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 1,2 εκατ. αφίξεις, μειωμένες κατά –92 χιλ./–7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι στη Μύκονο καταγράφηκαν 534 χιλ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση +11 χιλ./+2,1% ενώ στη Σαντορίνη οι αφίξεις μειώθηκαν κατά –103 χιλ./–13,6% και διαμορφώθηκαν σε 653 χιλ.

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Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά +9,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 20.133 εκατ. €.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά +5,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.984 εκατ. €, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά +12,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.166 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του € διαμορφώθηκαν στα 8.425 εκατ. €, ενισχυμένες κατά +3,5% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά +13,3% και διαμορφώθηκαν στα 2.559 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν πτώση κατά -0,8% και διαμορφώθηκαν στα 3.115 εκατ. €, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +7,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.192 εκατ. €, ενώ άνοδο κατά +6,9% εμφάνισαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.197 εκατ. €. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά +11,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.098 εκατ. € ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.399 εκατ. €, ενισχυμένες κατά +11,7%.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Τον Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, καταγράφεται εποχική υποχώρηση, με τα καταλύματα να διαμορφώνονται σε 234 χιλ., παραμένοντας όμως υψηλότερα κατά +9 χιλ. έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

Tον Οκτώβριο οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1,030 εκατ., σημειώνοντας εποχική αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένοντας υψηλότερες κατά +38 χιλ. έναντι των 992 χιλ. του Οκτωβρίου 2024.

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