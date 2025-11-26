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Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Roberta Metsola έρχεται στην Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου
Ειδήσεις
17:04 - 26 Νοε 2025

Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Roberta Metsola έρχεται στην Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, θα βρίσκεται στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. 

Η πρόεδρος Metsola θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να παραχωρηθούν μετά τη συνάντησή της με τον Έλληνα πρωθυπουργό στις 13:15 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος Metsola θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, και του Αθανάσιου Μπούρα, Γ' αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η πρόεδρος Metsola και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συζητήσουν επίσης με νέους με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων», στην Εθνική Πινακοθήκη.

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