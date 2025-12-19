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Χριστούγεννα με εκπλήξεις* από το XMAS Calendar του opaponline.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:29 - 19 Δεκ 2025

Χριστούγεννα με εκπλήξεις* από το XMAS Calendar του opaponline.gr

Reporter.gr Newsroom
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Η Χριστουγεννιάτικη διάθεση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με το XMAS Calendar του opaponline.gr.

Στο ημερολόγιο προσφορών, οι επισκέπτες του opaponline.gr ολοκληρώνουν αποστολές* και ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων με καθημερινές εκπλήξεις*.

Μια νέα χρονιά ξεκινά με το δεξί και με πολλές προσφορές* στο opaponline.gr μόνο με ένα κλικ.

Περισσότερες πληροφορίες για το XMAS Calendar του opaponline.gr υπάρχουν διαθέσιμες εδώ.

Ο ΟΠΑΠ είναι μέλος της Allwyn. Μίας εταιρείας παιχνιδιών τύχης και διασκέδασης, παγκόσμιας κλάσης. Όλα τα συναισθήματα, ο ενθουσιασμός, οι νίκες και οι επιτυχίες, είναι εδώ για να μείνουν. Και τώρα η ταχύτητα ανεβαίνει με νέες συγκινήσεις, ​καινοτομίες και ακόμα μεγαλύτερες νίκες.​ Είστε έτοιμοι για μία νέα εποχή εμπειριών; ​

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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