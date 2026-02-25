Στη νέα εποχή Allwyn και οι ΟΠΑΠ Champions: Νέα ταυτότητα, μεγαλύτερη δυναμική
13:21 - 25 Φεβ 2026

Στη νέα εποχή Allwyn και οι ΟΠΑΠ Champions: Νέα ταυτότητα, μεγαλύτερη δυναμική

Reporter.gr Newsroom
Μια νέα σελίδα γράφεται για την οικογένεια των ΟΠΑΠ Champions, καθώς το πρόγραμμα περνά στην εποχή της Allwyn. Με το νέο όνομα Allwyn Champs, αλλά και περισσότερα εφόδια, το πρόγραμμα  αναβαθμίζεται και έρχεται να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στους αθλητές που παλεύουν καθημερινά να πετύχουν τα όνειρά τους.

Περισσότερο από μια αλλαγή ονόματος

Η ένταξη του προγράμματος στην οικογένεια της Allwyn, ενός διεθνούς και φρέσκου brand, σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από ένα νέο λογότυπο. Η Allwyn αναλαμβάνει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην πορεία των αθλητών, δίνοντας βάρος στην ουσιαστική ενίσχυση των προσπαθειών τους. Παράλληλα, ανοίγει τον κύκλο της υποστήριξης σε ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες, αφού το πρόγραμμα αναμένεται να διευρυνθεί, με την προσθήκη νέων αθλητών και αθλητριών που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό.

Απόστολος Χρήστου – Κολύμβηση

Γεωργία Δεσπολλάρη – Στίβος 800μ.

Δέσποινα Γεωργιάδου – Ξιφασκία

Στήριξη με ανθρώπινο πρόσωπο

Για την Allwyn, το χορηγικό πρόγραμμα δεν είναι μια απλή συνεργασία. Είναι μια σχέση καθημερινής επικοινωνίας, πραγματικού ενδιαφέροντος και ανθρώπινης παρουσίας. Από το 2018, όταν ξεκίνησε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα από τον ΟΠΑΠ, οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν αποδείξει ότι στέκονται στο πλευρό των αθλητών σε κάθε βήμα: χειροκροτούν τις προσπάθειές τους, πανηγυρίζουν τις επιτυχίες τους, νιώθουν υπερηφάνεια για κάθε διάκριση, αλλά πάνω απ’ όλα τους στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές, δίνοντάς τους δύναμη να συνεχίσουν.

Έλενα Παπασταματοπούλου – Παρά TAEKWONDO

Σήμερα, το πρόγραμμα Allwyn Champs στηρίζει 12 αθλητές και αθλήτριες από διαφορετικά ατομικά αθλήματα, αγκαλιάζοντας προσπάθειες κάθε επιπέδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξία της προσπάθειας, πέρα από εμπόδια, προκαταλήψεις ή δυσκολίες.

Εύα Νίκου – Παρα Αλπικό Σκι

Η στήριξη αυτή όχι απλώς συνεχίζεται στη νέα εποχή της Allwyn, αλλά διευρύνεται και ενισχύεται ώστε να γίνει ακόμη πιο επιδραστική για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ευαγγελία Αναστασιάδου – Κωπηλασία

Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης – Κολύμβηση

Η ισότητα στο επίκεντρο

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο πως 7 από τους 12 αθλητές είναι γυναίκες, ενισχύοντας τη δέσμευση της Allwyn να προβάλλει και να στηρίζει ακόμη περισσότερο τις αθλήτριες που πρωταγωνιστούν στο διεθνές και ελληνικό στερέωμα.

Μηλένα Κοντού – Κωπηλασία

Μιχάλης Αναστασάκης – Σφυροβολία

Παράλληλα, η οικογένεια των Allwyn Champs βασίζεται στην ισότητα και την προσβασιμότητα. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα στηρίζει ενεργά τρεις παραολυμπιονίκες: τον ποδηλάτη Νίκο Παπαγγελή, την αθλήτρια τάε κβον ντο Έλενα Παπασταματοπούλου, και την παρα-αλπική σκιέρ Εύα Νίκου.

Νικόλας Παπαδημητρίου – Μοντέρνο Πένταθλο

Νίκος Παπαγγελής – Ποδηλασία

Παναγιώτα Δόση – Άλμα Εις Ύψος

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 13:43
