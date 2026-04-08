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O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:38 - 08 Απρ 2026

O Θανάσης Πρωτοψάλτης στο Allwyn Game Time: «Το Κύπελλο ήταν μόνο η αρχή για τον Παναθηναϊκό»

Reporter.gr Newsroom
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Ο MVP του τελικού του Allwyn Final 4 μιλάει για τους τελικούς του πρωταθλήματος!

Ο Παναθηναϊκός A.O. στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας, στο Allwyn Final Four του βόλεϊ ανδρών, κατακτώντας το 8ο κύπελλο της ιστορίας του και πρώτο μετά από 16 χρόνια. Ο MVP, Θανάσης Πρωτοψάλτης, φιλοξενήθηκε στο Allwyn Game Time κρατώντας στα χέρια το Κύπελλο, το οποίο ήταν και το πρώτο της καριέρας του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η κατάκτηση αυτή αποτελεί ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν, ενόψει των τελικών του Πρωταθλήματος. Υπογράμμισε ότι η επιτυχία κρίθηκε στη στρατηγική διατήρησης του κορμού και στη χημεία της ομάδας, στοιχεία που επιτρέπουν στην ομάδα να παίζει με συνοχή.

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Παραδέχτηκε ότι είναι φανατικός φίλος του μπάσκετ και σχολίασε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, η οποία διεξάγεται τη Μ. Πέμπτη στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague.

Το Game Time έκλεισε με μπασκετικό παιχνίδι της Λίλας Κουντουριώτη στο οποίο, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, αποκάλυψε τη χειρότερη του συνήθεια στα αποδυτήρια, τον πιο «drama queen» συμπαίκτη, το αγαπημένο φαγητό της μαμάς του και το χειρότερο challenge που έχει κάνει ποτέ στη ζωή του.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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