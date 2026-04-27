Βουλή: Υπερψηφίσθηκε το ν/σ για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης για τα κρατικά λαχεία, με την τελική συζήτηση και ψήφιση να προγραμματίζεται για την Ολομέλεια την επόμενη ημέρα.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ το καταψήφισαν. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν επιφύλαξη, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν οριστικά κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, κλείνοντας τη διαδικασία ακρόασης των φορέων, προανήγγειλε νέα νομοθετική πρωτοβουλία σε σύντομο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση επί των άρθρων, στάθηκε στις θετικές παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι προβλέψεις του διαγωνισμού του 2013 είχαν αποδειχθεί υπεραισιόδοξες. Όπως ανέφερε, ενώ το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο προέβλεπε έσοδα 4 δισ. ευρώ σε βάθος 12ετίας, τα πραγματικά έσοδα περιορίστηκαν τελικά σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά των λαχείων παρουσιάζει σταθερή πτωτική πορεία, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης, της κάμψης των εσόδων αλλά και των φορολογικών εξελίξεων. Ειδικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα έχουν υποχωρήσει κατά 32% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Πετραλιάς υπογράμμισε ότι η αποτίμηση του τιμήματος έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές του Υπερταμείου, ενώ μετά από σχετική απαίτηση αυξήθηκε η προσφορά του αναδόχου. Τόνισε επίσης ότι η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό όφελος για το Δημόσιο.

Τέλος, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πρόσφατα πρόσθετη φορολόγηση στο διαδικτυακό παιχνίδι, με στόχο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη στήριξη των πολιτών.

Οι θέσεις των φορέων

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίτερα, κατά την ακρόαση φορέων, θετική ήταν η αποτίμηση της σύμβασης από τους φορείς που κλήθηκαν σε ακρόαση στην επιτροπή. Ειδικότερα:

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείο), Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε ότι το Υπερταμείο διεξήγαγε έναν διεθνή πλειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό δύο φάσεων για λογαριασμό του Δημοσίου. Ανέφερε ότι το Υπερταμείο ξεκίνησε την πρώτη φάση του διαγωνισμού στις 18.6.2025, υπήρχε περισσότερη της μίας συμμετοχής, αλλά μετά την αξιολόγηση των τυπικών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η εταιρεία που προχώρησε και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ήταν ο ΟΠΑΠALWN +0,79%.

Κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο ΟΠΑΠALWN +0,79% κλήθηκε να υποβάλει βελτιωμένη της αρχικής προσφοράς που είχε κάνει και πρόσφερε το τίμημα των 80 εκατ. ευρώ, που έγινε δεκτό από το ΔΣ του Υπερταμείου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε τον προσυμβατικό έλεγχο της συμφωνίας και αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η σύμβαση παραχώρησης.

Ο κ. Σταμπουλίδης ανέφερε ότι η αξιολόγηση του εύλογου του τιμήματος έγινε και από ανεξάρτητο σύμβουλο, αλλά και από την ΚΟΕΞ, που ενισχύει θεσμικά τον ρόλο του ΔΣ του Υπερταμείου εκ μέρους των θεσμών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ξεκαθάρισε ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν έχει καμία σχέση με άλλες εταιρείες που το Υπερταμείο έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Η διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σε δύο φάσεις που ακολουθήθηκε, εντείνει τη διαφάνεια. Ο αποκλεισμός της δεύτερης εταιρείας που εκδήλωσε ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της πρόσκλησης έγινε, όπως είπε, καθώς δεν κατάφερε να καταθέσει πλήρη φάκελο ώστε να μπει στη δεύτερη φάση κατάθεσης προσφοράς.

Επισήμανε ότι το Υπερταμείο, ανεξαρτήτως του τιμήματος που δίνει ένας υποψήφιος, ακόμα και εάν είναι μεγαλύτερο της αξιολόγησης, ζητά βελτίωση. Για το εύλογο του ύψους της αποτίμησης, την απέδωσε στην υποχώρηση της αγοράς λαχείων σε σχέση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και παρέθεσε σχετικά οικονομικά στοιχεία. Υπογράμμισε ότι δεν παραχωρείται με τη σύμβαση αυτή η δημιουργία ηλεκτρονικού λαχείου στον ανάδοχο, ούτε το εάν θελήσει το Δημόσιο ένα τέτοιο προϊόν στο μέλλον να το αναθέσει σε τρίτο.

Η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νεκταρία Δουλιαννάκη, ανέφερε ότι έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος. Είναι έλεγχος νομιμότητας δηλαδή, δεν εκτείνεται στη σκοπιμότητα των επιλογών της διοίκησης του Υπερταμείου, ούτε το υποκαθιστά στις τεχνικές ή τις χρηματοοικονομικές κρίσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάσθηκε εάν η επιλογή της προσφοράς ήταν η προσφορότερη ούτε εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ήταν το πιο αποδοτικό.

Ως προς το τίμημα, αυτό που ελέγχθηκε ήταν εάν προηγήθηκε η νόμιμη και αξιόπιστη διαδικασία αποτίμησης. Για τη διαφοροποίηση της αποτίμησης από εκείνη του 2013, η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέφερε ότι εξετάστηκε εάν στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και επαρκή αιτιολογία.

Στην ουσία ο έλεγχος αφορούσε την ύπαρξη του νόμιμου ερείσματος για την παραχώρηση, την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση, τον υγιή ανταγωνισμό καθώς και την επάρκεια των κρίσιμων διοικητικών πράξεων. Αυτή η κύρωση της σύμβασης, είπε η κ. Δουλιαννάκη, στηρίζεται σε «ειδικό και σαφές νομοθετικό θεμέλιο», ο διαγωνισμός έγινε με επαρκή διαφάνεια, ο αποκλεισμός της δεύτερης εταιρείας που συμμετείχε στην πρώτη φάση ήταν αιτιολογημένος λόγω «αποκλίσεων από ρητούς όρους της πρόσκλησης».

Για το οικονομικό αντάλλαγμα, η σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέφερε ότι «ο ανεξάρτητος εκτιμητής το είχε εκτιμήσει σε ένα εύρος από 64,17 εκατ. ευρώ έως 75,35 εκατ. ευρώ, η αρχική προσφορά υποβλήθηκε στα 75 εκατ. ευρώ και μετά βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στα 80 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσό ανώτερο από το ανώτατο ποσό της αποτίμησης. Διασφαλίζεται στους όρους ο έλεγχος του Δημοσίου και της ΕΕΕΠ» και κατέληξε λέγοντας πως «συνεπώς πρόκειται για μια νόμιμη προσωρινή παραχώρηση του δικαιώματος με το Δημόσιο να διατηρεί τον τελικό έλεγχο».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνης Βαρθολομαίος, ανέφερε ότι «τα κρατικά λαχεία έχουν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα και αποτελούν διαχρονικό στοιχείο της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής του τόπου μας». Επισήμανε ότι «η νέα σύμβαση διατηρεί εν πολλοίς τη μορφή και τη φιλοσοφία των προϊόντων αυτών, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία, χωρίς να αλλοιώνει την παραδοσιακή εμπειρία συμμετοχής των παικτών και διατηρεί το φυσικό δίκτυο χοντρικής και λιανικής πώλησης, υποστηρίζοντας τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, διατηρώντας την κοινωνική διάσταση της συμμετοχής».

Η σύμβαση αυτή, είπε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, «παρέχει μακροχρόνια σταθερότητα εσόδων για το Δημόσιο σε έναν ώριμο αλλά ευαίσθητο τομέα» ενώ για την αγορά των παιγνίων «μειώνει τα περιθώρια ανάπτυξης των παράνομων ή μη εποπτευομένων τυχερών δραστηριοτήτων, δημιουργεί προϋποθέσεις για επενδύσεις τεχνολογίας και δικτύων διανομής που βελτιώνουν τη λειτουργία και ασφάλεια του συστήματος». Η ΕΕΕΠ διατηρεί πλήρως τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο και την πιστοποίηση της διεξαγωγής μέσω προτύπων. Ο κ. Βαρθολομαίος χαρακτήρισε τη σύμβαση αυτή «θεσμικά θωρακισμένη για το δημόσιο συμφέρον, με ισχυρή εποπτεία και σεβασμό στη μακρά παράδοση των κρατικών λαχείων» ενώ, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, αναγνώρισε ότι ο ΟΠΑΠALWN +0,79% δίνει έμφαση σε πολιτικές και στρατηγικές υπευθύνου παιχνιδιού και έχει πολύ υψηλά στάνταρ.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠALWN +0,79% και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικά Λαχεία, Οδυσσέας Χριστοφόρου, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «ξεκινάει μια νέα εποχή για τα κρατικά λαχεία. Η σύμβαση διασφαλίζει τη συνέχεια της αγοράς των κρατικών λαχείων αλλά και την πληρότητα του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών μας. Δημιουργεί έσοδα για περίπου 3.000 πράκτορες του δικτύου μας, 1.300 λαχειοπώλες, καθώς και χιλιάδες σημεία μικρής λιανικής σε όλη την Ελλάδα, όπως τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά και η εμπορική δραστηριότητα σε μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αγορές».

Ο κ. Χριστοφόρου δήλωσε ανοικτός σε καινοτόμες προτάσεις χρησιμοποίησης της τεχνολογίας για ανανέωση των παιχνιδιών με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παικτών. Σχετικά με τις προβλέψεις της σύμβασης, είπε ότι αυτές διασφαλίζουν και κατοχυρώνουν το δημόσιο συμφέρον, τον ισχυρό εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της ΕΕΕΠ, επιβάλλουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την εμπορική επικοινωνία, την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, αλλά και την προστασία των παικτών.

Ο κ. Χριστοφόρου εστίασε στην κοινωνική ανταποδοτικότητα των λαχείων, τόσο από την πλευρά του Δημοσίου όσο και από τα μη διανεμηθέντα κέρδη που κατευθύνονται σε κοινωνικούς σκοπούς, αλλά και πως για πρώτη φορά υπάρχει η πρόνοια της δυνατότητας είτε ειδικών κληρώσεων είτε για ειδικές εκδόσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπου τα έσοδα αυτών θα μπορούν να αξιοποιούνται για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες, με στόχο τη στήριξη των πληγέντων, καθώς και για τη στήριξη αθλητικών συλλόγων που εποπτεύονται από τη ΓΓ Αθλητισμού.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠALWN +0,79% αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, όπως τα παιδιατρικά νοσοκομεία και η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά. Επίσης, ο κ. Χριστοφόρου έδωσε έμφαση στην πάταξη του παράνομου τζόγου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτών Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠALWN +0,79%, Γεώργιος Πουλημάς, ζήτησε τα κόμματα να στηρίξουν την κύρωση της σύμβασης, αναφέροντας ότι «πιστεύουμε ότι είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Επισήμανε τον ιστορικό κοινωνικό ρόλο των λαχείων και πρόσθεσε ότι πριν τη σύμβαση του 2013 «ήταν ορατός ο κίνδυνος να απαξιωθούν και να χαθούν από την καθημερινότητά μας τα λαχεία». Η προηγούμενη σύμβαση, συμπλήρωσε, «οδήγησε στην επιβίωση των λαχείων και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠALWN +0,79% διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο».

Ο κ. Πουλημάς επισήμανε ότι «με τη νέα παραχώρηση μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά στο μέλλον» τονίζοντας πως «για μας τους πράκτορες, τα λαχεία αποτελούν έσοδα που συμβάλουν στη βιωσιμότητά μας, δεν είναι το κύριο έσοδό μας, αλλά είναι ένα έσοδο που μας βοηθάει, ειδικά τη σημερινή περίοδο που έχουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι σημαντικός παράγοντας για τις χιλιάδες μικρές και κατά κανόνα οικογενειακές επιχειρήσεις μας» είπε και εκτίμησε ως «πολύ σημαντικά τα έσοδα του Δημοσίου», υπογραμμίζοντας ότι το δίκτυο των πρακτόρων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Πουλημάς επισήμανε την αύξηση του online παιγνίου και την αλλαγή νοοτροπίας των παικτών στα διαδικτυακά παιχνίδια και όχι στα λαχεία. Δήλωσε την ικανοποίησή του ότι δεν προβλέπεται στη νέα σύμβαση η ύπαρξη διαδικτυακού λαχείου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτόρων Εθνικών Λαχείων, Κωνσταντίνος Ζύγουρας, δήλωσε «τη σαφή και πλήρη συμφωνία του κλάδου μας στη νέα σύμβαση παραχώρησης των κρατικών λαχείων» προσθέτοντας ότι «κατά τη δική μας εκτίμηση πρόκειται για μια συμφωνία που είναι επωφελής τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον δικό μας επαγγελματικό κλάδο».

Ο κ. Ζύγουρας χαρακτήρισε «επιτακτική την ανάγκη της παραχώρησης εκ νέου στην "Ελληνικά Λαχεία ΑΕ" που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο του ΟΠΑΠALWN +0,79%, καθώς αυτός διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 3.000 πρακτορείων σε όλη την Ελλάδα που τα προηγούμενα χρόνια κατέστησαν δυνατή την προώθηση και πώληση των λαχείων».

Επισήμανε ότι «ο αριθμός των λαχειοπωλών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά και χωρίς το δίκτυο του ΟΠΑΠALWN +0,79% η διάθεση των λαχείων θα ήταν σχεδόν ανέφικτη, με άμεσο κίνδυνο να μην μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα».

Κάτω από το δίκτυο των πρακτορείων, είπε, «δραστηριοποιούνται περίπου 1.300 λαχειοπώλες σε όλη τη χώρα». Δήλωσε ικανοποιημένος για τη στήριξη που έδειξε η εταιρεία κατά τη 12ετή προηγούμενη περίοδο, λέγοντας ότι «στάθηκε έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας, συνεργάστηκε μαζί μας ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των λαχειοπωλών, πληρώνοντας έγκαιρα τις προμήθειές τους, στηρίζοντας την ασφαλιστική τους κάλυψη, συμβάλλοντας στην ομαλή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύοντας ουσιαστικά την προώθηση των πωλήσεων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, είπε ότι οι πράκτορες το 2014 ήταν 120.000 και 8.000 λαχειοπώλες, ενώ σήμερα υπάρχουν 40.000 πρακτορεία και 1.300 λαχειοπώλες. Υποστήριξε ότι εάν τα κρατικά είχαν παραμείνει στο Δημόσιο, θα είχαν πτωχεύσει και οι 40.000 πράκτορες, καθώς με τα Ελληνικά Λαχεία υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και στις καταβολές των προμηθειών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠALWN +0,79% Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας και Κυκλάδων, Σπύρος Δρακόπουλος, απέδωσε το γεγονός ότι υπήρξε ένας μόνο ενδιαφερόμενος στο «μικρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αγορά των λαχείων» και σε καμία περίπτωση, πρόσθεσε, «τα λαχεία δεν αποτελούν τη "χρυσή κότα" για τον ΟΠΑΠALWN +0,79%, όπως κάποιοι λένε. Εάν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον θα είχαμε ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες, μην έχετε καμία αμφιβολία» είπε.

Ο κ. Δρακόπουλος, μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στις πολιτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού, αλλά και της πάταξης του παράνομου τζόγου και δήλωσε ανοικτός σε συνεργασία με την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που προετοιμάζει.