ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα πρόκληση Ερντογάν για τη Μικρασιατική καταστροφή: Απελευθερώσαμε τη Σμύρνη από την εχθρική κατοχή
Ειδήσεις
17:24 - 09 Σεπ 2026

Νέα πρόκληση Ερντογάν για τη Μικρασιατική καταστροφή: Απελευθερώσαμε τη Σμύρνη από την εχθρική κατοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Μικρασιατική Καταστροφή και στα γεγονότα που συνδέονται με την 9η Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε εκ νέου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο που στην Τουρκία τιμάται ως ημέρα «απελευθέρωσης της Σμύρνης».

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος υιοθέτησε τη διατύπωση περί «απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στον ρόλο του στον τουρκικό Εθνικό Αγώνα.

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε χαιρετισμούς στους κατοίκους της Σμύρνης, γράφοντας: «Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης».

{https://x.com/RTErdogan/status/2097641458144538872}

Η 9η Σεπτεμβρίου αποτελεί στην Τουρκία ημέρα εθνικού εορτασμού και συνδέεται με την είσοδο των δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ στη Σμύρνη το 1922, μετά την κατάρρευση του ελληνικού στρατιωτικού μετώπου στη Μικρά Ασία.

Η ίδια ημερομηνία έχει, ωστόσο, εντελώς διαφορετικό ιστορικό και συμβολικό βάρος στην Ελλάδα. Τα γεγονότα του 1922 συνδέονται με την κατάρρευση της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία και, στη συνέχεια, με την Καταστροφή της Σμύρνης, τις διώξεις, τις βιαιοπραγίες και τον μαζικό ξεριζωμό ελληνικών και άλλων χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 17:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες
Ειδήσεις

Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες

Στον χορό της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ο Μπαϊρακτάρ (γαμπρός Ερντογάν): Καμία παραίτηση ούτε από μία σταγόνα
Ειδήσεις

Στον χορό της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ο Μπαϊρακτάρ (γαμπρός Ερντογάν): Καμία παραίτηση ούτε από μία σταγόνα

Νετανιάχου «πυροβολεί» Ερντογάν μετά το ένταλμα σύλληψης: «Αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο»
Ειδήσεις

Νετανιάχου «πυροβολεί» Ερντογάν μετά το ένταλμα σύλληψης: «Αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο»

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως
Ειδήσεις

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκλογές ΗΠΑ
09/09/2026 - 19:41

Το πετρέλαιο στα $100 επιδεινώνει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Ναυτιλία
09/09/2026 - 19:32

Δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζητούν 18 χώρες

Ειδήσεις
09/09/2026 - 19:27

ΚΚΕ για τραγωδία Τανάγρας: Στη Βουλή η σύμπραξη κυβέρνησης και ιδιωτικής εταιρείας στο «Athens Flying Week»

Οικονομία
09/09/2026 - 19:11

Πιερρακάκης: Η κεφαλαιαγορά μοχλός ανάπτυξης – Χρειαζόμαστε αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει στρατηγικά

Ειδήσεις
09/09/2026 - 18:54

ΗΠΑ: «Ένεση» 6 δισ. δολαρίων από το ΥΠΟΙΚ στην αγορά ομολόγων – Τριπλασιάζονται οι επαναγορές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/09/2026 - 18:48

Ψάλτης: Πρότυπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit

Ανακοινώσεις
09/09/2026 - 18:24

ΔΑΑ: 15,8 εκατ. επιβάτες στο α’ εξάμηνο – Νέα στρατηγική για την επέκταση του αεροδρομίου

Ειδήσεις
09/09/2026 - 18:23

Δίκη Τεμπών: Κατέθεσαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών – «Το παιδί μας το σκότωσαν πολλές φορές»

Ναυτιλία
09/09/2026 - 18:20

Η ρωσική Arctic LNG 2 διεκδικεί αποζημίωση $1 δισ. από τη Hanwha Ocean

Πολιτική
09/09/2026 - 18:11

Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 18:10

Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά

Τεχνολογία
09/09/2026 - 18:06

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για το Dashboard Πολίτη e-ΕΦΚΑ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:51

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:45

Μειώθηκαν οι αυτοκτονίες στην ΕΕ: Χαμηλά ποσοστά σε Ελλάδα, Κύπρο - Το 76,4% είναι άνδρες

Πολιτική
09/09/2026 - 17:45

Τσίπρας: Σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση του προγράμματός μας από τη ΝΔ

Σχόλια Αγοράς
09/09/2026 - 17:41

Χρηματιστήριο: Πετρελαϊκές και ΔΕΗ... διέσωσαν τις 2.700 μονάδες - Διόρθωσαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:37

Στο στόχαστρο της βρετανικής αστυνομίας το Reform UK του Φάρατζ: Ποινική έρευνα για παράνομες δωρεές

Ειδήσεις
09/09/2026 - 17:24

Νέα πρόκληση Ερντογάν για τη Μικρασιατική καταστροφή: Απελευθερώσαμε τη Σμύρνη από την εχθρική κατοχή

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 17:07

Wall Street: Πτώση στις μετοχές καθώς το Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:56

Προφυλακιστέος 33χρονος influencer που κατηγορείται για μαστροπεία 

Πολιτική
09/09/2026 - 16:55

Μαρινάκης: Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά – Τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:48

Συρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:43

Κομισιόν: Νέοι κανόνες στις δημόσιες συμβάσεις – Λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερη πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:30

Νετανιάχου: Αγωγή κατά της Haaretz για το δημοσίευμα σχετικά με την 7η Οκτωβρίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/09/2026 - 16:29

Νέα Μάκρη: Οι Allwyn Care «Life Savers» συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
09/09/2026 - 16:28

Θεοδωρικάκος: Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:21

«Made in Europe»: Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για συμβάσεις €2,6 τρισ.

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:09

Ντουμπάι: Νεκρός ναυτικός από drone σε τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:02

Μαντώ Πατσαούρα στο «R»: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας – Γιατί να επισκεφτείτε τις «Ημέρες Καριέρας»

Οικονομία
09/09/2026 - 15:52

Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ