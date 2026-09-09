Νέα πρόκληση Ερντογάν για τη Μικρασιατική καταστροφή: Απελευθερώσαμε τη Σμύρνη από την εχθρική κατοχή

Στη Μικρασιατική Καταστροφή και στα γεγονότα που συνδέονται με την 9η Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε εκ νέου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο που στην Τουρκία τιμάται ως ημέρα «απελευθέρωσης της Σμύρνης».

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος υιοθέτησε τη διατύπωση περί «απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στον ρόλο του στον τουρκικό Εθνικό Αγώνα.

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε χαιρετισμούς στους κατοίκους της Σμύρνης, γράφοντας: «Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης».

{https://x.com/RTErdogan/status/2097641458144538872}

Η 9η Σεπτεμβρίου αποτελεί στην Τουρκία ημέρα εθνικού εορτασμού και συνδέεται με την είσοδο των δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ στη Σμύρνη το 1922, μετά την κατάρρευση του ελληνικού στρατιωτικού μετώπου στη Μικρά Ασία.

Η ίδια ημερομηνία έχει, ωστόσο, εντελώς διαφορετικό ιστορικό και συμβολικό βάρος στην Ελλάδα. Τα γεγονότα του 1922 συνδέονται με την κατάρρευση της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία και, στη συνέχεια, με την Καταστροφή της Σμύρνης, τις διώξεις, τις βιαιοπραγίες και τον μαζικό ξεριζωμό ελληνικών και άλλων χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία.