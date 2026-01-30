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Στην Evergood της Vivartia και τη Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης με €4,28 εκατ. ετησίως
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10:48 - 30 Ιαν 2026

Στην Evergood της Vivartia και τη Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης με €4,28 εκατ. ετησίως

Γιώργος Αλεξάκης
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου, προχώρησε χθες (29/1), στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της Β’ Φάσης του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης».  

Κατόπιν της διαδικασίας και βάσει του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, η ΕΤΑΔ προχώρησε στην ανακήρυξη ως Προτιμητέου Επενδυτή του εταιρικού σχήματος «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπέβαλλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά με Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Μίσθωμα, ποσού 4.277.069 ευρώ.

Η μίσθωση του ακινήτου είναι για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 χρόνια.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ακτής

Βουλιαγμένης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλους τους επισκέπτες.

Κεντρικός στόχος είναι η υλοποίηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με το παράκτιο τοπίο και την τοπική κοινωνία, καθώς το ακίνητο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο αγγίζει τα 638,5 μέτρα.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και ελεύθερα προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, προσελκύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χιλιάδες επισκέπτες χάρη στο μοναδικό φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υφιστάμενες υποδομές αναψυχής/

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι ήταν

1. ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε. όπου μετέχει η Goody’s

3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ’

4. Air Canteen της Γρήγορης

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