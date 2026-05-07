ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Trastor: H ΑΜΚ των 150 εκατ. και οι επενδύσεις 300 εκατ. στη διετία
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09:34 - 07 Μάι 2026

Trastor: H ΑΜΚ των 150 εκατ. και οι επενδύσεις 300 εκατ. στη διετία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης όπως άλλωστε προβλέπει και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διασπορά μετοχών, αλλά και στην επιτάχυνση του επενδυτικού της σχεδίου στρέφεται η Trastor ΑΕΕΑΠ, μέσω της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία επιδιώκει να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα κεφάλαια. Στόχος της διοίκησης είναι η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας να αγγίξει τα 1,2 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία έως τριετία.

Η διοίκηση της εταιρείας, κατά τη χθεσινή παρουσίαση, ανέδειξε τη δυναμική του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτιμάται σήμερα στα 822 εκατ. ευρώ. Από αυτό, το 54% αφορά ακίνητα γραφείων και το 28% logistics, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν και οι νέες επενδύσεις.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Τάσος Καζίνος, σημείωσε ότι η Trastor αποτελεί σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα σε αξία ακινήτων, με ηγετική θέση στον κλάδο των logistics και έντονη αναπτυξιακή δυναμική. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια της αύξησης, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, προορίζονται να επενδυθούν εντός 12 έως 18 μηνών, ενώ συνολικά —μαζί με τραπεζική χρηματοδότηση— το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης 2ετίας-2,5ετίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. «Προτεραιότητά μας είναι επενδύσεις σε ακίνητα που παράγουν άμεσα εισόδημα και όχι τόσο σε νέες αναπτύξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ενίσχυση της διασποράς και προσέλκυση νέων επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κίνηση συνδέεται και με τις νέες απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προβλέπουν ελάχιστη διασπορά 15%.

Ο βασικός μέτοχος

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο βασικός μέτοχος, η Τράπεζα Πειραιώς, θα συμμετάσχει στην αύξηση με κεφάλαια ύψους 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η επίτευξη του ορίου διασποράς αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αύξηση θα ακυρωθεί.

Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο παρουσιάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στο Λονδίνο, καταγράφοντας ενδιαφέρον από διεθνή θεσμικά κεφάλαια. Όπως επισημάνθηκε, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό real estate, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να υστερεί σε μέγεθος και επενδυτικό «βάθος». «Υπάρχει διάθεση από ξένους θεσμικούς επενδυτές να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ακινήτων, ωστόσο λείπουν οι μεγάλες επενδυτικές πλατφόρμες που μπορούν να απορροφήσουν σημαντικά κεφάλαια», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι η Trastor φιλοδοξεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.

Η διοίκηση στάθηκε επίσης στις θετικές προοπτικές της αγοράς ακινήτων, επισημαίνοντας τη σημαντική ζήτηση που καταγράφεται για σύγχρονα γραφεία και ακίνητα logistics — τους δύο βασικούς άξονες του επενδυτικού της πλάνου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι σχεδόν το 47% των «πράσινων» logistics ακινήτων στην Ελλάδα ανήκουν σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Η πορεία

Παράλληλα, η διοίκηση τηςTrastor υπογράμμισε τη δυναμική ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι από το 2017 η αξία του χαρτοφυλακίου της έχει αυξηθεί σχεδόν 14 φορές, ενώ η επενδυτική ομάδα έχει ολοκληρώσει συνολικά 74 εξαγορές. Η διοίκηση έκανε επίσης λόγο για σημαντικές υπεραξίες και αποδόσεις προς τους μετόχους, με μέση απόδοση 12% την τελευταία πενταετία μέσω της μερισματικής πολιτικής και της ανόδου των αξιών.

Με βάση τα υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια και τα ακίνητα που εντάχθηκαν πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιο —όπως το νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο, μισθωμένο στον όμιλο Σκλαβενίτη— η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδά της για το 2026 θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα 53,6 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται νέες πωλήσεις ακινήτων.

Ο κ. Καζίνος αποκάλυψε ακόμη ότι η εταιρεία εξετάζει επενδυτική «δεξαμενή» ακινήτων συνολικής αξίας περίπου 570 εκατ. ευρώ, από την οποία θα επιλεγούν τα επόμενα projects. Σε αυτά περιλαμβάνονται και ακίνητα μεγάλης αξίας, άνω των 50 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, περίπου τα δύο τρίτα των νέων επενδύσεων θα αφορούν υφιστάμενα εισοδηματικά ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί σε νέες αναπτύξεις.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Μεταξύ των υπό εξέταση συμφωνιών περιλαμβάνονται τρία ακίνητα συνολικής αξίας 55 εκατ. ευρώ στο κέντρο της Αθήνας, για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί προσύμφωνα με την Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για ακίνητα στην οδό Αθηνάς, την πλατεία Κοτζιά και την οδό Καραγιώργη Σερβίας. Το ακίνητο της οδού Αθηνάς είναι ήδη μισθωμένο στην ΕΥΔΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα δύο θα αναβαθμιστούν προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με νέες μισθώσεις και αποδόσεις που εκτιμώνται μεταξύ 7,5% και 8%.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που καταγράφεται για το κέντρο της Αθήνας από επιχειρήσεις που αναζητούν σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η περιορισμένη προσφορά ανακαινισμένων και υψηλών προδιαγραφών κτιρίων δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, γεγονός που εξηγεί και τη στροφή της εταιρείας προς το κέντρο της πρωτεύουσας, πέραν της ήδη ισχυρής παρουσίας της στο Μαρούσι.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο της Trastor περιλάμβανε 65 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 492 χιλ. τ.μ., με συνολική αξία 822,6 εκατ. ευρώ. Η πληρότητα του χαρτοφυλακίου διαμορφωνόταν στο 98%, η μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων στα 6,1 έτη, ενώ η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε 6,4% και η απόδοση επί του συνολικού κόστους επένδυσης σε 7,4%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

Κυβέρνηση: Πακέτο €4,4 δισ. για επενδύσεις, ενεργειακό και 11 μεταρρυθμίσεις για τη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κυβέρνηση: Πακέτο €4,4 δισ. για επενδύσεις, ενεργειακό και 11 μεταρρυθμίσεις για τη βιομηχανία

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Τεχνολογία
12/08/2026 - 07:47

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μανιφέστο του Ζάγκερμπεγκ σχετικά με την ΤΝ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 23:40

Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 23:00

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «φρέναρε» τη Wall Street – Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ