Trastor: H ΑΜΚ των 150 εκατ. και οι επενδύσεις 300 εκατ. στη διετία

Στη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης όπως άλλωστε προβλέπει και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διασπορά μετοχών, αλλά και στην επιτάχυνση του επενδυτικού της σχεδίου στρέφεται η Trastor ΑΕΕΑΠ, μέσω της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία επιδιώκει να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα κεφάλαια. Στόχος της διοίκησης είναι η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας να αγγίξει τα 1,2 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία έως τριετία.

Η διοίκηση της εταιρείας, κατά τη χθεσινή παρουσίαση, ανέδειξε τη δυναμική του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτιμάται σήμερα στα 822 εκατ. ευρώ. Από αυτό, το 54% αφορά ακίνητα γραφείων και το 28% logistics, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν και οι νέες επενδύσεις.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Τάσος Καζίνος, σημείωσε ότι η Trastor αποτελεί σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα σε αξία ακινήτων, με ηγετική θέση στον κλάδο των logistics και έντονη αναπτυξιακή δυναμική. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια της αύξησης, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, προορίζονται να επενδυθούν εντός 12 έως 18 μηνών, ενώ συνολικά —μαζί με τραπεζική χρηματοδότηση— το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης 2ετίας-2,5ετίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. «Προτεραιότητά μας είναι επενδύσεις σε ακίνητα που παράγουν άμεσα εισόδημα και όχι τόσο σε νέες αναπτύξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ενίσχυση της διασποράς και προσέλκυση νέων επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κίνηση συνδέεται και με τις νέες απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προβλέπουν ελάχιστη διασπορά 15%.

Ο βασικός μέτοχος

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο βασικός μέτοχος, η Τράπεζα Πειραιώς, θα συμμετάσχει στην αύξηση με κεφάλαια ύψους 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η επίτευξη του ορίου διασποράς αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αύξηση θα ακυρωθεί.

Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο παρουσιάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στο Λονδίνο, καταγράφοντας ενδιαφέρον από διεθνή θεσμικά κεφάλαια. Όπως επισημάνθηκε, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό real estate, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να υστερεί σε μέγεθος και επενδυτικό «βάθος». «Υπάρχει διάθεση από ξένους θεσμικούς επενδυτές να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ακινήτων, ωστόσο λείπουν οι μεγάλες επενδυτικές πλατφόρμες που μπορούν να απορροφήσουν σημαντικά κεφάλαια», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι η Trastor φιλοδοξεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.

Η διοίκηση στάθηκε επίσης στις θετικές προοπτικές της αγοράς ακινήτων, επισημαίνοντας τη σημαντική ζήτηση που καταγράφεται για σύγχρονα γραφεία και ακίνητα logistics — τους δύο βασικούς άξονες του επενδυτικού της πλάνου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι σχεδόν το 47% των «πράσινων» logistics ακινήτων στην Ελλάδα ανήκουν σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Η πορεία

Παράλληλα, η διοίκηση τηςTrastor υπογράμμισε τη δυναμική ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι από το 2017 η αξία του χαρτοφυλακίου της έχει αυξηθεί σχεδόν 14 φορές, ενώ η επενδυτική ομάδα έχει ολοκληρώσει συνολικά 74 εξαγορές. Η διοίκηση έκανε επίσης λόγο για σημαντικές υπεραξίες και αποδόσεις προς τους μετόχους, με μέση απόδοση 12% την τελευταία πενταετία μέσω της μερισματικής πολιτικής και της ανόδου των αξιών.

Με βάση τα υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια και τα ακίνητα που εντάχθηκαν πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιο —όπως το νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο, μισθωμένο στον όμιλο Σκλαβενίτη— η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδά της για το 2026 θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα 53,6 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται νέες πωλήσεις ακινήτων.

Ο κ. Καζίνος αποκάλυψε ακόμη ότι η εταιρεία εξετάζει επενδυτική «δεξαμενή» ακινήτων συνολικής αξίας περίπου 570 εκατ. ευρώ, από την οποία θα επιλεγούν τα επόμενα projects. Σε αυτά περιλαμβάνονται και ακίνητα μεγάλης αξίας, άνω των 50 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, περίπου τα δύο τρίτα των νέων επενδύσεων θα αφορούν υφιστάμενα εισοδηματικά ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί σε νέες αναπτύξεις.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Μεταξύ των υπό εξέταση συμφωνιών περιλαμβάνονται τρία ακίνητα συνολικής αξίας 55 εκατ. ευρώ στο κέντρο της Αθήνας, για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί προσύμφωνα με την Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για ακίνητα στην οδό Αθηνάς, την πλατεία Κοτζιά και την οδό Καραγιώργη Σερβίας. Το ακίνητο της οδού Αθηνάς είναι ήδη μισθωμένο στην ΕΥΔΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα δύο θα αναβαθμιστούν προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με νέες μισθώσεις και αποδόσεις που εκτιμώνται μεταξύ 7,5% και 8%.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που καταγράφεται για το κέντρο της Αθήνας από επιχειρήσεις που αναζητούν σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η περιορισμένη προσφορά ανακαινισμένων και υψηλών προδιαγραφών κτιρίων δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, γεγονός που εξηγεί και τη στροφή της εταιρείας προς το κέντρο της πρωτεύουσας, πέραν της ήδη ισχυρής παρουσίας της στο Μαρούσι.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο της Trastor περιλάμβανε 65 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 492 χιλ. τ.μ., με συνολική αξία 822,6 εκατ. ευρώ. Η πληρότητα του χαρτοφυλακίου διαμορφωνόταν στο 98%, η μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων στα 6,1 έτη, ενώ η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε 6,4% και η απόδοση επί του συνολικού κόστους επένδυσης σε 7,4%.