Εθνική Ασφαλιστική: Τα στοιχήματα και η πορεία με την Τράπεζα Πειραιώς

Η συμπλήρωση 135 χρόνων συνεχούς παρουσίας της Εθνικής Ασφαλιστικής στην ελληνική αγορά βρίσκει τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας σε μια νέα φάση της ιστορίας της. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξής της στον Όμιλο Πειραιώς και έχοντας αφήσει πίσω μια ιδιαίτερα θετική χρήση, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του 2026, εκτιμώντας ότι τόσο το πρώτο, όσο και το δεύτερο τρίμηνο κινούνται πάνω από τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης υπογράμμισε ότι η φετινή χρονιά αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης από το 2027 και μετά, με βασικό στόχο την αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων σε επίπεδα άνω των 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η αισιοδοξία της διοίκησης εδράζεται στις επιδόσεις του 2025, όταν η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 48 εκατ. ευρώ και αύξηση περίπου 70% στο προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ ολοκλήρωσε και τη μετάβασή της στον Όμιλο Πειραιώς. Η θετική δυναμική συνεχίζεται και το 2026. Το πρώτο τρίμηνο τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 216,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ η κερδοφορία κινήθηκε υψηλότερα από τον προϋπολογισμό, με αντίστοιχη εικόνα να καταγράφεται και στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο Πειραιώς, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με την Εθνική Ασφαλιστική να αποκτά κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών εργασιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαζαράκη, το 2026 αποτελεί έτος προετοιμασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης από το 2027 και μετά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υλοποίηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει συνολική παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, ουσιαστικά διπλασιάζοντας το σημερινό μέγεθος της εταιρείας.

«Ο βασικός στόχος είναι να θέσουμε τις βάσεις για τη δυναμική ανάπτυξη που θα έρθει από το 2027 και μετά, στοχεύοντας να διπλασιάσουμε την παρουσία μας και τον συνολικό κύκλο εργασιών μας μέσα στην επόμενη πενταετία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για την κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης. Όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας, τα κέρδη του 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν εκείνα του 2025, παρά το γεγονός ότι τα περσινά αποτελέσματα ενσωμάτωναν και μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

Το bancassurance ως μοχλός ανάπτυξης

Κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου θα διαδραματίσει η αξιοποίηση των συνεργειών με την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του bancassurance. Όπως ανέφερε ο κ. Μαζαράκης, η εταιρεία προετοιμάζεται ώστε από τις αρχές του 2027 το δίκτυο της τράπεζας να διαθέτει τα ασφαλιστικά προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής, διευρύνοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η ανάπτυξη δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στο τραπεζικό δίκτυο. Το αποκλειστικό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων θα παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής, μαζί με το πρακτορειακό δίκτυο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, το agency κατέγραψε το 2025 την καλύτερη επίδοσή του των τελευταίων ετών, παρουσιάζοντας υψηλότερη παραγωγικότητα, αυξημένη παραγωγή και μεγαλύτερα εισοδήματα για τους συνεργάτες.

Ανάπτυξη μέσω οργανικής πορείας

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Μαζαράκης απέκλεισε το ενδεχόμενο εξαγορών ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης. Όπως εξήγησε, το επιχειρηματικό σχέδιο στηρίζεται αποκλειστικά στην οργανική ανάπτυξη, στην περαιτέρω ενίσχυση όλων των καναλιών διανομής και στη διάθεση ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις. «Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει εξαγορές ούτε μη οργανική ανάπτυξη. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί να προσθέσει αξία, αλλά δεν αποτελεί μέρος του σχεδιασμού μας», ανέφερε.

Οι προκλήσεις στην ασφάλιση υγείας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αύξηση του κόστους των νοσηλίων αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο. Όπως τόνισε, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και θα συγκρατήσουν τις πιέσεις στα ασφάλιστρα, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικές και οικονομικά προσιτές καλύψεις.

Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών με την Τράπεζα Πειραιώς από το 2027, σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δικτύων διανομής, θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για την επίτευξη του στόχου παραγωγής άνω των 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.