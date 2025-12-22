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Χρηματιστήριο: Κοντά σε υψηλά 16ετίας ο Γενικός Δείκτης, με αιχμή τις τράπεζες
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17:36 - 22 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Κοντά σε υψηλά 16ετίας ο Γενικός Δείκτης, με αιχμή τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Παρότι οι τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ο  ΓΔ φαίνεται να επιχειρεί την  καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών (υψηλά Αυγούστου στις 2135) με το σημερινό  κλείσιμο στις 2127 +0,70%, να προετοιμάζει τους επενδυτές. Σταθερά μεγάλος ο τζίρος για τα δεδομένα της περιόδου στα 223 εκατ. ευρώ.

Η επάνοδος της ΠΕΙΡ +0.3% στο ταμπλό σε συνδυασμό με την κίνηση της ΑΛΦΑ +3.6% και της ΕΥΡΩΒ +1,6% έδωσαν τον τόνο στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +1,4%).

ΤΙΤΑΝ +1,5% και ΜΟΗ +2,5% κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους, ενώ ΜΠΕΛΑ +1,8%, ΕΛΠΕ +1,7% και ΔΕΗ +1,1%, βοήθησαν επίσης τον FTSE (+0.84%).

Πιέσεις είχαμε σε ΕΕΕ -1,1%, METLEN -1%, ΕΥΔΑΠ -1,7%, CENER -2.6%, ΒΙΟ -0,2% και ΣΑΡ -1,5%. Ως μη γενόμενη η αποκοπή μερίσματος του ΟΤΕ +0,9% των 0,10 ευρώ/μετοχή και παίρνει σειρά η ΜΟΗ με την δική της αποκοπή των 0,358 ευρώ/μετοχή.

Αναμενόμενη η υποχώρηση στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ -23% μετά την μεγάλη χρηματική διανομή των 0,5 ευρώ/μετοχή, νέο υψηλό μήνα στον ΑΔΜΗΕ +1,8% πάνω από τα 3 ευρώ, ανοδικά η ΟΤΟΕΛ +1,3%, ΦΡΛΚ +1,6%, Dimand +2.4% και ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1.5%. Υποχώρηση σε ΠΡΟΝΤΕΑ -1.7%, ABAΞ -1,9%, ΑΛΜΥ -1,4% στην μεσαία, αρκετή προσφορά σε ΥΚΝΟΤ -8,5%, ΚΟΥΑΛ -2,6% , ΔΟΜΙΚ -0,9% στην μικρή κεφαλαιοποίηση, νέο υψηλό έτους στην QUALCO +1,8%.

Θετικότερες οι εκτιμήσεις της ΤτΕ για την ανάπτυξη του ΑΕΠ την επόμενη τριετία (2,1%/2,1%/2%) σε σχέση με τις εκτιμήσεις ξένων κυρίως οίκων, όπως και τα στοιχεία τουριστικών εσόδων στο 11μηνο (22,4 δις +8,9%) κάτι που συγκράτησε και το έλλειμμα του ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στα 8,1 δις (-18%). Αντίστοιχα βελτιωμένα και τα μεγέθη σχετικά με την επιβατική κίνηση 11μήνου στα ελληνικά αεροδρόμια με την επιβατική κίνηση να πλησιάζει τα 80 εκ. (+9,5%).

Σχετική ηρεμία στις διεθνείς αγορές (Stoxx600 -0.2% ) ελαφρώς ανοδικά τα futures στις ΗΠΑ με S&P +0.35% και Nasdaq +0.5%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 17:41
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