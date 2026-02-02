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Απόδοση 2,88% στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου το 2025 για τη Eurolife FFH
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:27 - 02 Φεβ 2026

Απόδοση 2,88% στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου το 2025 για τη Eurolife FFH

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurolife FFH πέτυχε σημαντικές αποδόσεις στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου της και το 2025, συνεχίζοντας να προσφέρει σταθερή αξία στους ασφαλισμένους της με τρόπο που αντανακλά τη μακροχρόνια συνέπεια της επενδυτικής προσέγγισης της εταιρείας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της κατέγραψε απόδοση 2,88%, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει τους ασφαλισμένους της μέσα από την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις της χρονιάς, με την πορεία των αγορών να διαμορφώνεται από διαφορετικούς παράγοντες που επηρέασαν και το επενδυτικό περιβάλλον, η Eurolife FFH διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο των ομαδικών προγραμμάτων με συνέπεια, διατηρώντας τη στρατηγική της σταθερά προσανατολισμένη στην προστασία και ενίσχυση της αξίας για τους ασφαλισμένους της.

H εταιρεία φιλοδοξεί να σχεδιάζει τα πιο σύγχρονα και αποδοτικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, τα οποία παραμένουν μια σημαντική παροχή, ιδιαίτερα σε περιόδους που το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί αβεβαιότητες και ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα κάθε επιχείρησης, η Eurolife FFH συνεχίζει να δίνει έμφαση στη δημιουργία προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης που λειτουργούν υποστηρικτικά στην οικονομική ασφάλεια των εργαζομένων.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων τους περιλαμβάνονται φορολογικά οφέλη, η δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών και η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι η επιχείρηση φροντίζει όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους, ενώ οι επιχειρήσεις ενισχύουν τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλλιεργούν μια κουλτούρα ασφάλειας και σιγουριάς στο εσωτερικό της.

Ο Σπύρος Αθανίτης, Διευθυντής Επενδύσεων της Eurolife FFH, δήλωσε: «Κάθε χρονιά φέρνει διαφορετικές απαιτήσεις και δεδομένα για τη διαχείριση κεφαλαίων, όμως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τις επενδυτικές μας επιλογές παραμένει μεθοδικός, υπεύθυνος και το ίδιο προσανατολισμένος στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους ασφαλισμένους μας. Η σταθερότητα στην απόδοση των προγραμμάτων μας αποτελεί πρωταρχικό στόχο μας, και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς βασικό εργαλείο προκειμένου να προσαρμοζόμαστε ευέλικτα στις οικονομικές μεταβολές και να προσφέρουμε τις πλέον αποδοτικές λύσεις».

Ο Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH, ανέφερε: «Για τη Eurolife FFH αξία έχει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Γι΄ αυτό και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των ασφαλισμένων μας και εστιάζουμε σε προγράμματα που απαντούν στις ανάγκες τους - γιατί θέλουμε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τους στόχους τους και να αισθάνονται ασφάλεια, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς. Με γνώσεις, εμπειρία και αφοσίωση, τους προσφέρουμε λύσεις που τους βοηθούν να χτίζουν ένα οικονομικά σίγουρο μέλλον».

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