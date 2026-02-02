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Αποκαλύψεις στην Κύπρο για την υπόθεση Φειδία: Πολυτελές ακίνητο δηλώνεται ως πολιτικό γραφείο
Ειδήσεις
17:19 - 02 Φεβ 2026

Αποκαλύψεις στην Κύπρο για την υπόθεση Φειδία: Πολυτελές ακίνητο δηλώνεται ως πολιτικό γραφείο

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις και πολιτικό θόρυβο έχει προκαλέσει στην Κύπρο υπόθεση που αφορά τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μετά από καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με τη μίσθωση ακινήτου στη Λεμεσό, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, χρησιμοποιείται ως πολιτικό γραφείο.

Το θέμα ανέδειξε η κυπριακή ιστοσελίδα Cyprus Times, δημοσιεύοντας στοιχεία από το μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο συμβόλαιο αναφέρεται ρητά ότι ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς», γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση ότι πρόκειται για πολιτικό γραφείο ευρωβουλευτή.

Το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πισίνα και ενοικιάζεται έναντι 2.300 ευρώ τον μήνα. Από το ποσό αυτό, τα 1.600 ευρώ καλύπτονται από τα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα 700 ευρώ καταβάλλονται από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει δηλώσει δημοσίως ότι διαμένει σε άλλο ακίνητο, το οποίο ενοικιάζει αντί 1.200 ευρώ προκειμένου να μένει εκεί με τη σύντροφό του. Ωστόσο, το δημοσίευμα της Cyprus Times αναφέρει ότι η μόνιμη κατοικία του ζευγαριού είναι το ακίνητο που έχει δηλωθεί ως πολιτικό γραφείο.

Περαιτέρω ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι στο συμβόλαιο μίσθωσης δεν υπάρχει καμία αναφορά σε χρήση του ακινήτου για ανάγκες ευρωβουλευτή, ούτε προβλέπεται η παρουσία συνεργατών ή η λειτουργία γραφείου. Αντιθέτως, στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία, με ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε άλλης χρήσης χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται πράγματι ως γραφείο, τότε παραβιάζονται οι όροι του συμβολαίου. Αν, από την άλλη, χρησιμοποιείται ως κατοικία αλλά δηλώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πολιτικό γραφείο, τότε εγείρονται ζητήματα ενδεχόμενης απάτης για την απόσπαση κοινοτικών κονδυλίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4kpvunrvix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί στους ευρωβουλευτές την Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους 4.950 ευρώ μηνιαίως, η οποία προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά έξοδα και δραστηριότητες εκπροσώπησης. Τα κονδύλια αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Φειδίας Παναγιώτου έχει υποστηρίξει ότι η προσωπική του οικονομική συμμετοχή των 700 ευρώ δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο χώρος αξιοποιείται και για την παραγωγή podcasts, προσθέτοντας ότι αυτή η χρήση έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο, με πολιτικούς και νομικούς κύκλους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη συμβατότητα της συγκεκριμένης μίσθωσης με το θεσμικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 18:11
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