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Κώτσηρας: Σύμπραξη κράτους και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16:15 - 27 Φεβ 2026

Κώτσηρας: Σύμπραξη κράτους και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Τον σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης και τη συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των πολιτών ανέδειξε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιος Κώτσηρας, στο πλαίσιο του  Insurance Forum Athens Edition 2026.

«Ζούμε σε μία εποχή διαρκών μεταβολών. Οι παραδοσιακές βεβαιότητες υποχωρούν και οι κίνδυνοι μετασχηματίζονται. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλιση αποτελεί παράγοντα οικονομικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας», τόνισε ο κ. Κώτσηρας, προσθέτοντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την αβεβαιότητα, προστατεύει τα νοικοκυριά από απρόβλεπτα γεγονότα και ενισχύει τα δημόσια έσοδα.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, έχει ανακτήσει το κύρος της και επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Καλλιεργείται έτσι πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και καινοτόμα προϊόντα στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, η συνεργασία κράτους και ασφαλιστικής αγοράς μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, πλήρους προστασίας και υπευθυνότητας: «Θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στην καθημερινότητά του. Το κράτος, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και τις ασφαλιστικές εταιρείες, μπορεί να παρέχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας», εξήγησε.

Η σύμπραξη αυτή, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στις ανάγκες των πολιτών και στη μείωση των περιττών βαρών. «Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και δίκαιο μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο», σημείωσε.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως: η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για πλήρη κάλυψη του ακινήτου έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, η υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων, η κατάργηση του φόρου υγείας 15% στα ασφαλιστήρια για παιδιά έως 18 και η υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα athensinsuranceforum.gr

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