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Αναθεωρούνται οι προβλέψεις για την οικονομία – Πιέσεις από πετρέλαιο και πληθωρισμό
Οικονομία
12:30 - 12 Απρ 2026

Αναθεωρούνται οι προβλέψεις για την οικονομία – Πιέσεις από πετρέλαιο και πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2026, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες. Οι τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδηγούν σε πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται πλέον κοντά στο 2%, χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 2,4%, ενώ και ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα, περίπου στο 3%, αντί να αποκλιμακωθεί όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Οι αλλαγές αυτές θα αποτυπωθούν επίσημα στα τέλη Απριλίου, με την υποβολή της σχετικής έκθεσης προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αναθεωρήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, καθώς πολλές χώρες προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους λόγω της διεθνούς αστάθειας. Αντίστοιχα, διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη μειώσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πλέον χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

Παρά τη δυσμενέστερη εικόνα, η ελληνική οικονομία διατηρεί σχετικά ισχυρή θέση, με θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις και σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου επηρεάζει καθοριστικά τις προοπτικές.

Ενδεικτικά, το σενάριο υψηλών τιμών πετρελαίου που αρχικά θεωρούνταν ακραίο, σήμερα προσεγγίζει την πραγματικότητα, καθώς οι τιμές Brent κινούνται ήδη πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις νέες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας το 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/04/2026 - 13:02
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