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O TITAN στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
12:13 - 15 Δεκ 2025

O TITAN στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο TITAN αναγνωρίστηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο, σύμφωνα με τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό CDP, λαμβάνοντας τη βαθμολογία «Α» για την υπεύθυνη διαχείριση τωνυδάτων και «Α-» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουντη σταθερή πρόοδο και την αφοσίωση του Τιτάνα στη διαφάνεια και τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Οι κορυφαίες βαθμολογίες αναδεικνύουν την ηγετική θέση του Τιτάνα στην επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση για το κλίμα, με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, σε αρμονία με τη φύση. Η εταιρία εφαρμόζει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη από-ανθρακοποίησης με περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, έχοντας στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου άνθρακα, και αναπτύσσοντας τσιμεντοειδή προϊόντα και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029».Η ένταξη στη λίστα A σημαίνει ότι ο ΤΙΤΑΝ βρίσκεται στο κορυφαίο 4% των εταιριών διεθνώς που αξιολογούνται από το CDP, το μοναδικό ανεξάρτητο παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε:«Η συνεχής αναγνώριση από το CDP τα τελευταία πέντε χρόνια επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχουμε πετύχει. Μας δίνει ώθηση να εφαρμόσουμε λύσεις επόμενης γενιάς σε μεγάλη κλίμακα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία μέσω βιώσιμων κατασκευών.»

Οι διακρίσεις από το CDP προστίθενται στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα ESG αναγνωρίσεων για τον Τιτάνα, όπως η ένταξη στη λίστα των FinancialTimes «Europe’sClimateLeaders» και η αναγνώριση ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο από το περιοδικό TIME για δεύτερη συνεχή χρονιά, η βαθμολογία AA από τη MSCI, το Prime Status από την ISS ESG και το βραβείο «ESG TransparencyAward 2025».

Η πλήρης λίστα των εταιριών που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία A από το CDP για το 2025 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του οργανισμού από τις 8 Ιανουαρίου 2026.

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