ΣΥΡΙΖΑ: Ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης οι δηλώσεις Τσιάρα για το αγροτικό ρεύμα

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν σήμερα (15/12) το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Τομεάρχης Βασίλης Κόκκαλης, ασκώντας κριτική στις δηλώσεις του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα σχετικά με το αγροτικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Η δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, με την οποία παραπέμπει τους αγρότες στη ΔΕΗ για το αίτημα επιβολής πλαφόν στα 7 λεπτά/KWh και περιορίζει τη συζήτηση σε μια απλή παράταση τιμολογίου στα 9,2 λεπτά, συνιστά ωμή αποποίηση κυβερνητικής ευθύνης.

Την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση επιμένει να καλύπτει τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τη δράση ενός ολιγοπωλιακού καρτέλ στην αγορά, επικαλούμενη το γνωστό νεοφιλελεύθερο πρόσχημα ότι «η αγορά αυτορυθμίζεται». Πράγματι, αυτορυθμίζεται αλλά αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των λίγων και ισχυρών.

Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν βιώσιμο κόστος παραγωγής για να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν.

Η κυβέρνηση, αντί να ρυθμίσει την αγορά και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τον τομέα της ενέργειας, επιλέγει να τα καλύπτει, μεταφέροντας διαρκώς τις ευθύνες αλλού.

Με δεδομένο ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ επαναλαμβάνει με σαφήνεια τις θέσεις του: