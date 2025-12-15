Ισπανία: Πρόστιμο «μαμούθ» στην Airbnb

Η ισπανική κυβέρνηση γνωστοποίησε την επιβολή προστίμου ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb, κατηγορώντας την για την ανάρτηση αγγελιών που αφορούσαν κατοικίες οι οποίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Η παράβαση χαρακτηρίστηκε «σοβαρή», σε μια περίοδο όπου η Ισπανία αντιμετωπίζει οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελούν αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στη χώρα, ιδιαίτερα στα μεγάλα τουριστικά αστικά κέντρα. Πολλοί κάτοικοι τις θεωρούν υπεύθυνες για τη σημαντική αύξηση των ενοικίων, καθώς περιορίζεται η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη χρήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κατανάλωσης, η Airbnb υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 64.055.311 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται «τελεσίδικο». Παράλληλα, η αμερικανικής έδρας εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί άμεσα, αφαιρώντας κάθε παράνομο περιεχόμενο και διορθώνοντας τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν.

Ο υπουργός Κατανάλωσης, Πάβλο Μπουστιντούι, σημειώνει ότι χιλιάδες οικογένειες βιώνουν ανασφάλεια εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, την ώρα που ορισμένοι αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από επιχειρηματικά μοντέλα που εκτοπίζουν τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Υπογραμμίζει επίσης πως στην Ισπανία καμία εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, δεν βρίσκεται πάνω από τη νομοθεσία.

Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας, υποδεχόμενη 94 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που την καθιστά τον δεύτερο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, μετά τη Γαλλία. Οι προβλέψεις μάλιστα δείχνουν ότι το ρεκόρ αυτό ενδέχεται να ξεπεραστεί και το 2025.

Παρά τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία, αυξάνονται οι φωνές διαμαρτυρίας από Ισπανούς πολίτες που καταγγέλλουν την πίεση στις υποδομές, την εξαφάνιση παραδοσιακών επιχειρήσεων οι οποίες αντικαθίστανται από καταστήματα τουριστικού χαρακτήρα, καθώς και τη ραγδαία άνοδο των ενοικίων. Πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται στη βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση — κυρίως μέσω της Airbnb — καθώς αυτή αποφέρει υψηλότερα κέρδη σε σύγκριση με τη μακροχρόνια ενοικίαση.

Υπό το βάρος της αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα περιοριστικά μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βαρκελώνη, όπου η δημοτική αρχή έχει δεσμευθεί να μην ανανεώσει τις άδειες για περίπου 10.000 τουριστικά καταλύματα, οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο του 2028.