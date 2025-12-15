ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισπανία: Πρόστιμο «μαμούθ» στην Airbnb
Ειδήσεις
11:44 - 15 Δεκ 2025

Ισπανία: Πρόστιμο «μαμούθ» στην Airbnb

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ισπανική κυβέρνηση γνωστοποίησε την επιβολή προστίμου ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb, κατηγορώντας την για την ανάρτηση αγγελιών που αφορούσαν κατοικίες οι οποίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Η παράβαση χαρακτηρίστηκε «σοβαρή», σε μια περίοδο όπου η Ισπανία αντιμετωπίζει οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελούν αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στη χώρα, ιδιαίτερα στα μεγάλα τουριστικά αστικά κέντρα. Πολλοί κάτοικοι τις θεωρούν υπεύθυνες για τη σημαντική αύξηση των ενοικίων, καθώς περιορίζεται η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη χρήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κατανάλωσης, η Airbnb υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 64.055.311 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται «τελεσίδικο». Παράλληλα, η αμερικανικής έδρας εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί άμεσα, αφαιρώντας κάθε παράνομο περιεχόμενο και διορθώνοντας τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν.

Ο υπουργός Κατανάλωσης, Πάβλο Μπουστιντούι, σημειώνει ότι χιλιάδες οικογένειες βιώνουν ανασφάλεια εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, την ώρα που ορισμένοι αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από επιχειρηματικά μοντέλα που εκτοπίζουν τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Υπογραμμίζει επίσης πως στην Ισπανία καμία εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, δεν βρίσκεται πάνω από τη νομοθεσία.

Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας, υποδεχόμενη 94 εκατομμύρια τουρίστες, γεγονός που την καθιστά τον δεύτερο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, μετά τη Γαλλία. Οι προβλέψεις μάλιστα δείχνουν ότι το ρεκόρ αυτό ενδέχεται να ξεπεραστεί και το 2025.

Παρά τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία, αυξάνονται οι φωνές διαμαρτυρίας από Ισπανούς πολίτες που καταγγέλλουν την πίεση στις υποδομές, την εξαφάνιση παραδοσιακών επιχειρήσεων οι οποίες αντικαθίστανται από καταστήματα τουριστικού χαρακτήρα, καθώς και τη ραγδαία άνοδο των ενοικίων. Πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται στη βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση — κυρίως μέσω της Airbnb — καθώς αυτή αποφέρει υψηλότερα κέρδη σε σύγκριση με τη μακροχρόνια ενοικίαση.

Υπό το βάρος της αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα περιοριστικά μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βαρκελώνη, όπου η δημοτική αρχή έχει δεσμευθεί να μην ανανεώσει τις άδειες για περίπου 10.000 τουριστικά καταλύματα, οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο του 2028.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατασχέθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Ατλαντικό με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης
Ειδήσεις

Κατασχέθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Ατλαντικό με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης

Μετρό: Παράταση εργασιών στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν 21.40
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό: Παράταση εργασιών στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν 21.40

Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος εταίρος της EY Ελλάδος
Επιχειρήσεις

Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος εταίρος της EY Ελλάδος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις
Ακίνητα

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ