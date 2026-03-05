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ΤΙΤΑΝ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
09:50 - 05 Μαρ 2026

ΤΙΤΑΝ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

Reporter.gr Newsroom
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Η Titan SA (Euronext Brussels, ATHEX and Euronext Paris, TITC) ανακοινώνει ότι, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento, εταιρίας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, μίας από τις πιο δυναμικές αγορές τσιμέντου στην Τουρκία, σε συνέχεια της  συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025.  

Η εξαγορά περιλαμβάνει ένα σύγχρονο εργοστάσιο τσιμέντου, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, το οποίο εξυπηρετεί την ταχέως αναπτυσσόμενη τοπική αγορά και διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και προς τις ΗΠΑ. Η Traçim διαθέτει επίσης άδεια για δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής, η οποία θα προσθέσει επιπλέον 2,5 εκατ. τόνους παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου και θα καταστήσει το εργοστάσιο τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου. Η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική TITAN Forward 2029, η οποία στοχεύει στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων μέσω επιταχυνόμενης ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, βελτιστοποιημένης γεωγραφικής παρουσίας, αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και ενίσχυσης της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις εξαγωγές.

Επιπλέον, έχει υπογραφεί συμφωνία με τον Όμιλο Caba Energy, για κοινή συμμετοχή σε ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 100MW που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, με τον Όμιλο TITAN να δεσμεύεται να επενδύσει €34 εκατ. για το 50% του έργου. Με την ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού έργου και μαζί με την επιχείρηση τσιμέντου, η νέα εξαγορά αναμένεται να συμβάλει στον Όμιλο σε πωλήσεις άνω των €120 εκατ. και σε κέρδη EBITDA άνω των €50 εκατ. το 2027, και να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), με περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων μέσω συνεργειών τα επόμενα χρόνια.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική TITAN Forward 2029, επιτρέποντας μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τις βασικές δραστηριότητες μας στα δομικά υλικά και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κορυφαίες αποδόσεις κεφαλαίου. Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί μια δυναμική αγορά και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις για την αναβάθμιση του εργοστασίου, των ενεργειακών του πηγών, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας.»

Ο Χρήστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος και CEO των δραστηριοτήτων του Ομίλου TITAN στην Τουρκία, σχολίασε: «Ενισχύουμε την παρουσία μας στην περιοχή του Μαρμαρά, στη Δυτική Τουρκία, όπου ο Όμιλος TITAN ήδη εξυπηρετεί πελάτες και λειτουργεί μονάδα άλεσης και λατομείο ποζολάνης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους εργαζόμενους της Traçim στην οικογένεια του Ομίλου TITAN, καθώς δημιουργούμε μαζί νέες ευκαιρίες και προωθούμε από κοινού τη μελλοντική ανάπτυξη.»

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