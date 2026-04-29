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Ελληνικά Λατομεία: Eξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες της AKTOR
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11:07 - 29 Απρ 2026

Ελληνικά Λατομεία: Eξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες της AKTOR

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της εταιρείας «ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών, στην Πάρο, η οποία πραγματοποιείται σε εργοστάσιο μαρμάρων στην περιοχή Μαράθι Πάρου. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των €6 εκατ. βάσει αποτίμησης που λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη δυναμική του εν λειτουργία λατομείου.

Η εξαγορά ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του κλάδου λατομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξή του, καθώς θα επιτρέψει στον Όμιλο να επεκταθεί σε μία νέα και κρίσιμη γεωγραφική περιοχή, όπου υφίσταται αυξημένη τοπική ζήτηση, ενώ μπορεί να καλύψει και την αυξημένη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή των Αιγαίου, καθώς και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ομίλου και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR και, ειδικότερα, στην ενίσχυση του Κατασκευαστικού Κλάδου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 11:08
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