Ελληνικά Λατομεία: Eξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες της AKTOR

Η εξαγορά ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του κλάδου λατομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξή του, καθώς θα επιτρέψει στον Όμιλο να επεκταθεί σε μία νέα και κρίσιμη γεωγραφική περιοχή, όπου υφίσταται αυξημένη τοπική ζήτηση, ενώ μπορεί να καλύψει και την αυξημένη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή των Αιγαίου, καθώς και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ομίλου και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR και, ειδικότερα, στην ενίσχυση του Κατασκευαστικού Κλάδου.