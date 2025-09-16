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Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Λευκός Οίκος κηρύσσει πόλεμο στην «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς
Ειδήσεις
11:56 - 16 Σεπ 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Λευκός Οίκος κηρύσσει πόλεμο στην «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να καταστείλει ό,τι χαρακτηρίζει ως «εσωτερική τρομοκρατία» από πλευράς της αριστεράς, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, αν και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη παραμένουν ασαφή.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, υπήρξε εξέχουσα μορφή της αμερικανικής δεξιάς και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, προωθώντας μέσω κοινωνικών δικτύων και δημόσιων ομιλιών τις εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές του ιδέες, ιδιαίτερα για την οικογένεια και τη νεολαία. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Κερκ ως καθοριστικό παράγοντα για την επανεκλογή Τραμπ το 2024, παρουσιάζοντας μάλιστα το δημοφιλές podcast του εκλιπόντος.

Στην ίδια εκπομπή, ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, προειδοποίησε με έντονο τόνο την αριστερά, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει «όλη την οργή που αισθανόμαστε εναντίον της οργανωμένης εκστρατείας που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονία, για να ξεριζώσουμε και να εξαρθρώσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα». Ο Μίλερ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «τεράστιο κίνημα εσωτερικής τρομοκρατίας».

Ο πρόεδρος Τραμπ, που θα συμμετάσχει την Κυριακή σε εκδήλωση προς τιμήν του Κερκ σε στάδιο στην Αριζόνα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εγγράψει την κίνηση «Antifa» στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής τρομοκρατίας. Ο όρος «αντίφα», ή αντιφασίστας, χρησιμοποιείται ευρέως από την αμερικανική δεξιά για να περιγράψει οργανώσεις της άκρας αριστεράς, ειδικά σε επεισόδια διαδηλώσεων.

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα και ανέφερε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος για να διώκονται όσοι υποστηρίζουν οικονομικά διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης ή των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η δολοφονία του Κερκ σημειώθηκε σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα, όταν δέχθηκε μια σφαίρα στον λαιμό, γεγονός που αναδεικνύει τον όλο και πιο βαθύ πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ. Πέντε ημέρες μετά το περιστατικό, τα κίνητρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο Κερκ, χριστιανός λευκός εθνικιστής και υπερασπιστής της παραδοσιακής οικογένειας, είχε αποκτήσει αντιπάλους λόγω των απόψεών του, που περιλάμβαναν κατηγορίες για ομοφοβία και ρατσισμό. Ο συλληφθείς Τάιλερ Ρόμπινσον είχε «ιδεολογία της αριστεράς» και ζούσε με τρανστζέντερ σύντροφο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρα της επίθεσης.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει τον έντονο πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ και θέτει στο επίκεντρο τις ανησυχίες για την εσωτερική ασφάλεια και την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 12:12
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