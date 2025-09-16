Βρετανία: Υψηλό τετραετίας για την ανεργία - Πτώση θέσεων εργασίας και επιβράδυνση μισθών

Η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει νέες πιέσεις, καθώς ο αριθμός των θέσεων εργασίας μειώνεται για έβδομο συνεχόμενο μήνα και η αύξηση των μισθών επιβραδύνεται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τον Αύγουστο οι μισθωτοί μειώθηκαν κατά 8.000, καταγράφοντας μείωση για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Η πτώση αυτή ήταν ελαφρώς μικρότερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, που προέβλεπαν μείωση 12.000 θέσεων εργασίας.

Η αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των μπόνους, περιορίστηκε στο 4,8% για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και κάτω από το 5% της προηγούμενης περιόδου. Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση μισθών μειώθηκε στο 4,7%, ποσοστό που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η ανεργία παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στο 4,7%, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας συνεχίζουν να υποχωρούν, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Η επιβράδυνση αυτή συνδέεται με τις προετοιμασίες των επιχειρήσεων για τις επικείμενες φορολογικές αυξήσεις, οι οποίες αναμένεται να πλήξουν την οικονομία συνολικά.

Το φαινόμενο δείχνει ότι η αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει πιέσεις τόσο από την πλευρά της απασχόλησης όσο και από την πλευρά των μισθών, θέτοντας προκλήσεις για τις πολιτικές που στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.