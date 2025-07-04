ΑΑΔΕ: Ανάκληση αλκοολούχων ποτών λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου συστατικού

Συγκεκριμένα, έπειτα από ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ανακλήθηκε το λικέρ της εμπορικής ονομασίας "MOZART". Η ανάκληση αφορά συσκευασίες των 500 mL με αλκοολικό τίτλο 15% ή 17% vol. και περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής τύποι λικέρ:
Gold Chocolate Cream
Chocolate Coffee
White Chocolate
Pumpkin Spice Chocolate
Strawberry Chocolate
Dark Chocolate και άλλοι.
Οι χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ήδη ζητήσει από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις την άμεση απόσυρση όλων των ποσοτήτων που δεν φέρουν την απαιτούμενη ένδειξη του αλλεργιογόνου συστατικού στην ελληνική γλώσσα. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ΑΑΔΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών που είναι αλλεργικοί στο γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.