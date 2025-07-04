ΑΑΔΕ: Ανάκληση αλκοολούχων ποτών λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου συστατικού

Oι χημικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρούν στην ανάκληση αλκοολούχων ποτών από την ελληνική αγορά, λόγω παράλειψης αναγραφής του αλλεργιογόνου συστατικού «γάλα» στις ελληνικές τους ετικέτες.

Συγκεκριμένα, έπειτα από ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ανακλήθηκε το λικέρ της εμπορικής ονομασίας "MOZART". Η ανάκληση αφορά συσκευασίες των 500 mL με αλκοολικό τίτλο 15% ή 17% vol. και περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής τύποι λικέρ:

Gold Chocolate Cream

Chocolate Coffee

White Chocolate

Pumpkin Spice Chocolate

Strawberry Chocolate

Dark Chocolate και άλλοι.

Τα προϊόντα παρασκευάζονται από την εταιρεία "Mozart Distillerie GmbH" με έδρα την Αυστρία και έχουν διακινηθεί στην ελληνική αγορά από επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, την Κω και το Ηράκλειο Κρήτης.

Οι χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ήδη ζητήσει από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις την άμεση απόσυρση όλων των ποσοτήτων που δεν φέρουν την απαιτούμενη ένδειξη του αλλεργιογόνου συστατικού στην ελληνική γλώσσα. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΑΑΔΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών που είναι αλλεργικοί στο γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.