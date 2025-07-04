Όνυξ Τουριστική: Αίτηση για στρατηγική επένδυση €388,1 εκατ. στη Χαλκιδική

Η εταιρεία Όνυξ Τουριστική ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτηση χαρακτηρισμού του επενδυτικού της σχεδίου ως «Στρατηγική Επένδυση» και επιπλέον υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, στις 2 Ιουλίου 2025, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» ως «Στρατηγική Επένδυση» του Ν.4864/2021, την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στην κατηγορία “Στρατηγικές Επενδύσεις 1 παρ. 1 περίπτωση αα” και τη λήψη κινήτρων των άρθρων 7 και 9.

Στις 3 Ιουλίου 2025, η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού της σχεδίου στο πλαίσιο του Τ.Α.Α., στοχεύοντας στη λήψη δανείου Τ.Α.Α. ύψους €129.5 εκ. ευρώ και επιπλέον λήψης εμπορικού δανείου ύψους €100.7 εκ. ευρώ.

Η Εταιρεία στοχεύει με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού θέρετρου που συνδυάζει μία σύνθετη μονάδα φιλοξενίας και κατοικίες παράλληλα με αγροτικές λειτουργίες και παραγωγή, συνολικά μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος λόγω εκμετάλλευσης του υποκείμενου γεωθερμικού πεδίου και ειδικών ηλιακών εφαρμογών.

Ας σημειωθεί ότι το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο αφορά σε τμήμα εμβαδού 424,979 στρεμμάτων, εκ του συνόλου των ιδιοκτησιών της Εταιρείας εντός της ίδιας περιοχής, αφήνοντας δηλαδή 223,874 στρέμματα γαιών ελεύθερα προς μελλοντική αξιοποίηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε €388.1 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα €291.7 αναλογούν σε επενδύσεις/δαπάνες παγίων και τα υπόλοιπα €96.4 σε λειτουργικά έξοδα, υπηρεσίες τρίτων, έξοδα προώθησης, κόστος κεφαλαίου, κεφάλαιο κίνησης και Φ.Π.Α.

Από το συνολικό ποσό των €388.1 εκ. ευρώ και σύμφωνα με τη μελέτη τμήμα ίσο με €287.8 εκ. ευρώ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ του οποίου €206.7 εκ. ευρώ αναλογούν σε επενδύσεις/δαπάνες παγίων και τα υπόλοιπα €81.1 σε λειτουργικά έξοδα, υπηρεσίες τρίτων, έξοδα προώθησης, κόστος κεφαλαίου, κεφάλαιο κίνησης και Φ.Π.Α..

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