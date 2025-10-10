Γαλαξίας: Επένδυση σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο για νέο κέντρο logistics

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική επένδυση, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια, αποκτώντας οικόπεδο συνολικής έκτασης 112.500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, με πρόσοψη 210 μ. στην Αττική Οδό, για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics.

Στο νέο χώρο θα δημιουργηθούν 45.000 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων, εστιάζοντας στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας. Παράλληλα, προβλέπεται η προσθήκη μικρότερου τύπου καταστημάτων και η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω επενδύσεων σε πράσινη ανάπτυξη, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ηλιακής ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει:

Σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών .

. Προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και διαχείρισης αποθεμάτων .

. Υποδομές ψύξης και συντήρησης προϊόντων.

Με την υλοποίηση του νέου Κέντρου Logistics, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διαρκή ανάπτυξη, επενδύοντας σε υποδομές που ενισχύουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών.