ΕΑΕΕ: Σημαντική άνοδος στις ζημιές και αποζημιώσεις πληρωμάτων πλοίων το 2024

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά τη συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Συνολικά 1.069 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2024 (912 αντίστοιχα το 2023). Δηλώθηκαν 1.468 ζημιές (819 το 2023) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,8 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,4 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2023 ήταν 0,4 εκατ. € και 1,0 εκατ. €.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2024 (για το 2023 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: υπήρξε αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο (+17,2%) και σημαντική αύξηση (+79,2%) για τις δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Αύξηση σημειώθηκε, επίσης, στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+91,7%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+35,9%).

Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2024, σε πλήρη εναρμόνιση με το Ν. 4583/2019 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, δίκτυα & πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν τα δίκτυα & πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (70,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).

Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία

Τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις αναλύονται στη συνέχεια, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. Τα αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα (από ασθένεια ή από ατύχημα), νοσοκομειακή περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις - αντικαταστάσεις.

Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2024, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις - αντικαταστάσεις.

Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2024, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών ζημιών και το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις.