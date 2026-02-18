Χρυσοχοΐδης: Οκτώ νέες φυλακές - Μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο το 2030
Πολιτική
11:43 - 18 Φεβ 2026

Χρυσοχοΐδης: Οκτώ νέες φυλακές - Μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο το 2030

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη ριζικών παρεμβάσεων στο σωφρονιστικό σύστημα υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη δολοφονία ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού. Όπως τόνισε, τα όσα συνέβησαν δεν συνιστούν απλώς ένα δυσάρεστο περιστατικό, αλλά ένα «ιδιαίτερα ανησυχητικό και επικίνδυνο γεγονός», που αναδεικνύει τα βαθύτερα προβλήματα του συστήματος.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε ότι οι φυλακές αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα υπερπληθυσμού αναφέροντας: «Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές. Έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας» και επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι υποδομές είναι σε μεγάλο βαθμό παλαιές και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. «Φανταστείτε ότι η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτή τη στιγμή της Δράμα, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και λειτούργησε μόλις πριν από έναν χρόνο», πρόσθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι προωθείται πρόγραμμα για την κατασκευή οκτώ νέων σωφρονιστικών καταστημάτων. «Θα δημιουργηθούν οκτώ νέες φυλακές. Η μία βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργος. Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο – γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες», σημείωσε.

Όπως συμπλήρωσε, «ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες, στα Ιωάννινα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα». Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έναρξη της ηλεκτρονικής επιτήρησης: «Σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το λεγόμενο “βραχιολάκι”. Υποθέτω ότι πολύ σύντομα, μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται στο σπίτι τους ή όπου οριστεί, με το βραχιολάκι».

Απαντώντας σε ερώτηση για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός ξεκαθάρισε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μία ΕΔΕ, την οποία ανέλαβε μία ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».

