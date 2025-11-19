Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Στόχευση για αύξηση παραγωγικότητας, επενδύσεων και μισθών

Η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) τονίζει σε ανακοίνωσή της πως συνεχίζει να χαράζει στρατηγική που ενδυναμώνει τον κλάδο με σταθερή προσήλωση στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Στόχος της είναι, όπως σημειώνει, η διαμόρφωση ισχυρών θέσεων και η προώθηση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η δράση της ΕΣΕ επικεντρώνεται σε τρεις καίριους πυλώνες: τον θεσμικό διάλογο με τη Δημόσια Διοίκηση, την αναβάθμιση του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου του κλάδου και την ανοιχτή και διαφανή ενημέρωση των ΜΜΕ.

Αποτίμηση και Προκλήσεις

Βαδίζοντας στον 3ο χρόνο δραστηριοποίησής της, η ΕΣΕ επιβεβαιώνει με συνέπεια την προσήλωσή της στην αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της. Στο διάστημα αυτό έχει ενισχύσει το θεσμικό της αποτύπωμα, εδραιώνοντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τα συνεργαζόμενα μέρη και καθιερώνοντας μια αξιόπιστη, τεκμηριωμένη παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προωθεί στοχευμένες λύσεις για κρίσιμα ζητήματα του κλάδου. Εντούτοις, το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, λόγω του αυξανόμενου κόστους λειτουργίας, της κλιματικής κρίσης και της γεωπολιτικής αστάθειας αλλά και των περιορισμένων περιθωρίων κέρδους.

Κεντρικές Προτεραιότητες για το 2026

Η ΕΣΕ θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τον κλάδο και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Οι δράσεις για το 2026 περιλαμβάνουν την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για διαφάνεια και αξιοπιστία, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της Πράσινης Μετάβασης, καθώς και τη μείωση του παρεμβατισμού για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Παράλληλα, η ΕΣΕ συμμετέχει ενεργά σε κλαδικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Κεντρική Κυβέρνηση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την καινοτομία, την προστασία του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη.

Οικονομικές Τάσεις στον Κλάδο

Η καθαρή κερδοφορία των αλυσίδων σούπερ-μάρκετ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και καταγράφει περαιτέρω υποχώρηση, τη στιγμή που το λειτουργικό κόστος αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις πωλήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου. Παράλληλα, οι επενδύσεις συνεχίζουν να βασίζονται κυρίως σε τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, δήλωσε σχετικά: «Στην ΕΣΕ, έχουμε, διαχρονικά, διάθεση θετικής συνεργασίας με την κυβέρνηση και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες που μας αφορούν. Έχουμε στόχο να αυξήσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα που συνοδεύεται από αύξηση επενδύσεων και αύξηση μισθών για τους χιλιάδες εργαζομένους του οργανωμένου λιανεμπορίου. Το πιο σημαντικό, είναι να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά στην κοινή γνώμη, ότι είμαστε ένας χρήσιμος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με σημαντική συνεισφορά την ελληνική κοινωνία.»

Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας: Η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) συστάθηκε τον Μάιο 2023 με στόχο να εκφράζει και να προωθεί τις θέσεις του κλάδου σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νόμιμο, υγιή & ελεύθερο ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών και να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ρόλου του λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα. Ιδρυτικά μέλη της είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες Supermarket που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ενώ μέλη της μπορούν εν δυνάμει να είναι όλες οι αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας ανεξαρτήτως μεγέθους και αριθμού καταστημάτων. Η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας απαριθμεί σήμερα 20 αλυσίδες μέλη.