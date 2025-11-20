Σταθερές αλλά σε ύψος που δεν έχει σχέση με το 2019 είναι πλέον οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης και επικεφαλής του ομίλου Μετρό, Αριστοτέλης Παντελιάδης σε συνέντευξη τύπου της Ένωσης Σουπερμάρκετ που έλαβε χώρα χθες. ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται αλλά δεν υπάρχει επιστροφή στις τιμές του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι η μόνη πραγματική διόρθωση είναι η ενίσχυση των μισθών μέσα από μεγαλύτερη παραγωγικότητα. «Είναι θετικό ότι σταθεροποιείται η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι καλή χρονιά και δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει την επόμενη», πρόσθεσε. Παρότι κάποιες κατηγορίες προϊόντων εμφανίζουν αυξήσεις και άλλες μειώσεις, «το σύνολο παραμένει πολύ καλό» σημείωσε. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «οι τιμές δεν γυρίζουν εκεί που ήταν προ πενταετίας και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο σύνολό τους».

Επεσήμανε δε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο μόνος τρόπος να αυξηθούν ουσιαστικά οι αποδοχές και να ανακτηθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι παραμένει το μέτρο για το τρίμηνο πάγωμα των προσφορών, το οποίο πλέον δεν έχει νόημα και δημιουργεί γραφειοκρατικό κόστος. Ενώ έκανε αναφορά και στο κόστος που προκαλούν άλλα μέτρα όπως το τελευταίο που αφορά στην πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Τα πρόστιμα τροφοδοτούν το λαϊκισμό

Απαντώντας δε σε ερώτημα για τα πρόσφατα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανέφερε ότι τροφοδοτούν τον λαϊκισμό. Όπως είπε «δεν μπορώ να ξέρω αν οι επιχειρήσεις που δέχτηκαν τα πρόστιμα είχαν υποπέσει σε παράβαση. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό που μπορώ να πω από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν είναι ότι ακόμη και αν ισχύει 100% αυτό που είπε η ελεγκτική αρχή , τα ποσά αυτά είναι τόσο υπερβολικά που δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο ότι είναι πρόστιμα εντυπώσεων»

Πρόσθεσε δε ότι τροφοδοτεί έναν λαϊκισμό, μια τοποθέτηση ότι το κράτος είναι ο Ρομπέν των δασών απέναντι στα... κακά σούπερ μάρκετ και προστατεύει την κοινωνία. «Δεν εξυπηρετεί καμία πλευρά η αντιπαράθεση» κατέληξε.

Επίσης, ο επικεφαλής της ΕΣΕ τάχθηκε υπέρ της διαφάνειας, σχολιάζοντας τη ρύθμιση για τα νωπά και την αναγραφή διπλής τιμής, αλλά προειδοποίησε ότι το μέτρο για την τιμή στα νωπά και η ανταλλαγή στοιχείων παραγωγού και τιμολογίων δημιουργεί θέμα με βάση την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. «Υπάρχουν ευρωπαϊκές και ελληνικές κατευθυντήριες γραμμές. Η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει την ευθυγράμμιση τιμών. Ο νόμος ρητά απαγορεύει την κοινοποίηση τιμολογίων. Είναι ζητήματα που χρειάζονται προσοχή» είπε.

Τα δεδομένα στην οικονομία, πάντως, με τα κόστη λειτουργίας αυξημένα, αλλά και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα φέρνουν νέο κύκλο συγκέντρωσης στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου. Ουσιαστικά στελέχη του κλάδου προβλέπουν συνέχιση του κύκλου εξαγορών μια και τα περιθώρια κερδοφορίας στα σούπερ μάρκετ είναι περιορισμένα, ενώ υπάρχει και μεγάλη αναλογία φυσικών σημείων ανά αριθμό κατοίκων, μοναδική στην ΕΕ. Δηλαδή υπάρχουν πολλά και παραπάνω από το δείκτη βιωσιμότητας “μαγαζιά”.

Όπως τόνισε, χθες ο Γιάννης Μασούτης, επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σε συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου το 2024 «το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, τα υψηλά μισθώματα και οι ευρύτερες δαπάνες έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασφυκτικό για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτή η μεγάλη πίεση δεν αφορά μόνο εμάς, είναι οριζόντια σε όλη την αγορά» ανέφερε ο κ. Μασούτης, προσθέτοντας ότι «στις μικρομεσαίες αλυσίδες η πίεση είναι ακόμα πιο έντονη και θεωρώ ότι θα δούμε περισσότερες εξαγορές και συγκέντρωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση».

Μειώθηκε στο 1,65% το καθαρό περιθώριο κέρδους

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης και επικεφαλής του ομίλου Μετρό, Αριστοτέλης, περιέγραψε έναν κλάδο σε τροχιά επενδύσεων, την τελευταία 10ετία έχουν επενδύσει 3,5 δις. ευρώ με την κερδοφορία να βαίνει μειούμενη την ώρα που κάποιοι κάνουν λόγο για υπερκέρδη στα σούπερ μάρκετ, όπως είπε. Ο συνολικός τζίρος στα σούπερ μάρκετ, με βάση τα στοιχεία του 2024, διαμορφώθηκε στα 13,061 δις. (χωρίς ΦΠΑ) και τα προ φόρων κέρδη στα 215 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους από 1,84% το 2023 μειώθηκε στο 1,65% το 2024, ενώ τα EBITDA από 6,54% υποχώρησαν στο 5,97%. «Επομένως, εξαιτίας της αύξησης του κόστους, η κερδοφορία μειώνεται», είπε χαρακτηριστικά. Και όπως αναφέρθηκε κόκκινη γραμμή για να είναι υγιής ο κλάδος είναι καθαρό περιθώριο να είναι στο 3%.

Αναφερόμενος στην τάση συγκέντρωσης και στο πόσες αλυσίδες θα μπορούσαν να μείνουν για να είναι η αγορά αποδοτική ο κ. Παντελιάδης είπε ότι στην Ευρώπη συνήθως η αγορά έχει από τέσσερις έως οκτώ μεγάλες αλυσίδες και κάποιες μεμονωμένες μικρές τοπικές που διαφοροποιήθηκαν. «Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μοντέλο στο οποίο η αγορά αφενός αποδίδει οικονομικά και αφετέρου λειτουργεί ο ανταγωνισμός. «Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μοντέλο στο οποίο η αγορά αφενός αποδίδει οικονομικά και αφετέρου λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσαν να είναι μέχρι έξι αλυσίδες, αλλά είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να δουλέψει» είπε προσθέτοντας ότι κάποιες μπορούν να επιβιώσουν και να ανθούν αξιοποιώντας το τοπικό στοιχείο.

Ο λαϊκισμός

Την ίδια ώρα εξαπέλυσε πυρά σε όσους κάνουν λόγο για υπερκέρδη ενώ ανέφερε ότι υπάρχει πολύς λαϊκισμός στην Ελλάδα. «Έχει εύκολο στόχο τα σούπερ μάρκετ. Είμαστε μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους και αυτό μας κάνει εύκολους στόχους. Και τα κόμματα, η εκάστοτε κυβέρνηση, παρασύρονται συμμετέχουν σε αυτό όσο παράλογο και αν ακούγεται. Και τελικά η κοινωνία γίνεται καχύποπτη και εχθρική απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Δεν κερδίσει κανείς απ' αυτό. Δεν κερδίζει ούτε ο πολίτης, ούτε η κοινωνία, ούτε κανένας» επεσήμανε.

Μάλιστα ο κ. Παντελιάδης απάντησε στη φιλολογία, όπως είπε, για παράλληλες δραστηριότητες σημειώνοντας: «Ας βγάλουμε από το τραπέζι τις θεωρίες περί κρυφών κερδών» όπως είπε.

Συμπλήρωσε ότι αυτό το νέο αφήγημα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αφορά τη Σκλαβενίτης και τη Μετρό, που έχουν η μεν πρώτη τη Γλάρος και η δεύτερη τη Milestone. «Και οι δύο είναι εταιρείες οι οποίες παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, κάνουν επενδύσεις και βγάζουν ευτυχώς κέρδη. Είναι κακό να βγάζουν κέρδη; Και τι όφελος έχει η Μετρό ή η Σκλαβενίτης ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλάδου να μεταφέρει κέρδη εκεί, τον ίδιο φόρο πληρώνει. Υπάρχουν κανόνες και να θέλαμε να μεταφέραμε κέρδη από τη μία εταιρεία στην άλλη υπάρχουν κανένας. Ας βάλουμε τέλος την κουβέντα για ύποπτες δραστηριότητες» τόνισε.