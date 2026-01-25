Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Ωράριο λειτουργίας

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων.

Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας προβλέπει ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα, ωστόσο τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα συνήθως λειτουργούν για περισσότερες ώρες. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν είναι υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στην κρίση κάθε επιχείρησης το αν θα ανοίξει ή όχι.

Η κατάσταση στην αγορά κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων εμφανίζεται σύνθετη. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, τα επίπεδα των τιμών είναι ιδιαίτερα δελεαστικά, με τις εκπτώσεις να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 50%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%. Παρ’ όλα αυτά, η αγοραστική κίνηση δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη ένταση. Κύριος λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μακροχρόνια εφαρμογή προσφορών και εκπτωτικών περιόδων, φαινόμενο που εντάθηκε μετά την απελευθέρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου το 2022. Το θέμα αυτό, όπως σημείωσε, συζητήθηκε πρόσφατα και σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Μαραβέγια, όπου τέθηκε το αίτημα για επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος. «Η συνεχής προβολή προσφορών δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και διευρύνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων», υπογράμμισε, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Black Friday, η οποία – όπως είπε – δεν μπορεί να διαρκεί ενάμιση μήνα, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε μία έως τέσσερις ημέρες, ώστε να διατηρεί τον πραγματικό εκπτωτικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο κ. Κογιουμτσής απηύθυνε έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αναγραφόμενες τιμές, τονίζοντας τη σημασία της διπλής αναγραφής — τόσο της αρχικής όσο και της τελικής μειωμένης τιμής — προκειμένου να διαπιστώνεται αν η έκπτωση είναι ουσιαστική σε σχέση με τις τιμές των προηγούμενων 30 ημερών. Όπως επισήμανε, οι πλασματικές εκπτώσεις βλάπτουν τόσο τον καταναλωτή όσο και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.