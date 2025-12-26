Εορταστικό ταμείο με ήπια άνοδο – Τι αγορές προτίμησαν οι καταναλωτές τα Χριστούγεννα

Θετικό, αν και συγκρατημένο, αποτύπωμα αφήνει μέχρι στιγμής η φετινή πορεία της αγοράς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), όπως τους παρουσίασε την Παρασκευή (26/12) ο πρόεδρός του Βασίλης Κορκίδης. Η τουριστική κίνηση ενίσχυσε κυρίως τα αστικά κέντρα, συμβάλλοντας σε μια συνολική αύξηση του τζίρου που κυμαίνεται από 2% έως 5% ανάλογα με τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κορκίδης ανέφερε στην ΕΡΤ, ο συνολικός τζίρος της αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε το 2024 στα 1,46 δισ. ευρώ, με πρόβλεψη για περαιτέρω άνοδο στα 1,53 δισ. ευρώ το 2025. Στον κλάδο της ένδυσης, ο τζίρος από τα 600 εκατ. ευρώ το 2024 αναμένεται να αυξηθεί στα 620 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ στην υπόδηση και τα δερμάτινα καταγράφεται άνοδος στα 310 εκατ. ευρώ φέτος από 300 εκατ. πέρυσι.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, με τον τζίρο να διαμορφώνεται επίσης γύρω στα 310 εκατ. ευρώ από 300 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στα παιχνίδια, οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 260 εκατ. ευρώ το 2024 στα 270 εκατ. ευρώ φέτος, επιβεβαιώνοντας τη θετική, έστω και ήπια, τάση.

Όπως επισημαίνει το ΕΒΕΠ, μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στον πληθωρισμό, γεγονός που αποτυπώνεται και στη μέση αξία της απόδειξης: από τα 190 ευρώ πέρυσι, φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Παρά τη βελτίωση των μεγεθών, ο καταναλωτής εμφανίστηκε πιο προσεκτικός, με περίπου έναν στους δύο να πραγματοποιεί έρευνα αγοράς και να κινείται στοχευμένα πριν από τις αγορές του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δεκέμβριο, ο οποίος –αν και δεν αποτελεί τον μήνα με τον υψηλότερο τζίρο, καθώς οι καλοκαιρινοί μήνες παραμένουν ισχυρότεροι– προσδίδει ένταση στην αγορά. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο τζίρος του Δεκεμβρίου υπολογίζεται στα 1,4 δισ. ευρώ, με την κατανομή της καταναλωτικής δαπάνης να δείχνει ότι το 38% κατευθύνεται σε τρόφιμα, ποτά και διασκέδαση, το 21% σε ένδυση και υπόδηση, το 16% σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη –κυρίως για δώρα– και το 25% σε λοιπές κατηγορίες δώρων.

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, φέτος παρατηρήθηκε σαφής προτίμηση των καταναλωτών στην επίσκεψη φυσικών καταστημάτων, στοιχείο που ενίσχυσε την εικόνα της αγοράς στα αστικά κέντρα. Η βροχή την παραμονή των Χριστουγέννων λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ακραίες επιπτώσεις.

Συνολικά, σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, το «ταμείο» είναι φέτος καλύτερο για την αγορά, με τη συγκρατημένη αισιοδοξία να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σε μια σταδιακή, αλλά σταθερή, ανάκαμψη της καταναλωτικής δραστηριότητας. Πιο ασφαλές στοιχεία θα προκύψουν από την ΕΛΣΤΑΤ μέσα στον Ιανουάριο.

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