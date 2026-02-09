Lidl για πρόστιμο ΔΙΜΕΑ: Άδικο και αυθαίρετο - Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες
ΕΜΠΟΡΙΟ
17:17 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ανακοίνωση από την Lidl Ελλάς για το πρόστιμο που της επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΔΙΜΕΑ τονίζει ότι η εταιρεία το θεωρεί άδικο και αυθαίρετο και ότι θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή Εποπτείας Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι, καθώς βασίζονται σε μια πλέον καταργημένη, μη εφαρμόσιμη και ασαφή νομική βάση.

Η φερόμενη παράβαση, σύμφωνα με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., αφορά 26 από τα 681 προϊόντα που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης περιόδου ελέγχου.

Έχουμε επιτακτικούς λόγους, επιβεβαιωμένους από μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κέρδους (η βάση για το πρόστιμο) είναι νομικά εσφαλμένη. Υπενθυμίζουμε ότι δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κηρύξει τις προαναφερθείσες διατάξεις αντισυνταγματικές λόγω του ασαφούς πεδίου προστασίας τους. Επίσης, πρόσφατα ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από τα δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η επιβολή του συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Lidl Ελλάς παραμένει πάντα προσηλωμένη στην ακεραιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από συνεχείς αυξήσεις τιμών, προσπαθούμε καθημερινά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Πέρυσι, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500. Θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου με το Υπουργείο, καθώς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν τη βάση για λύσεις που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών που εξυπηρετούμε με συνέπεια καθημερινά.

Ωστόσο, απορρίπτουμε κατηγορίες και πρακτικές που αδικαιολόγητα δυσφημούν τις προσπάθειές μας και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς στάθηκε, στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους καταναλωτές - με διαφάνεια, αξιοπιστία, σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει έναντι αυτού του άδικου και αυθαίρετου προστίμου.

