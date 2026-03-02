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ΕΣΕΕ: Πτώση επιδόσεων για το 50% των επιχειρήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:50 - 02 Μαρ 2026

ΕΣΕΕ: Πτώση επιδόσεων για το 50% των επιχειρήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι

Reporter.gr Newsroom
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Τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο καλύπτει τα εμπορικά καταστήματα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αποτυπώνουν τη στενότητα της αγοράς.

Στη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων, 1 στις 2 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις μεγαλύτερο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εξέλιξη που επαυξάνει την ένταση των κλυδωνισμών που προκάλεσε η μείωση των πραγματικών πωλήσεων στο σύνολο του 2025. Παρά τις γενναιόδωρες μειώσεις τιμών, η υποτονική κίνηση οφείλεται στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται πρώτα στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά και στoν αντίκτυπο του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές πλατφόρμες. Ως εκ τούτου, οι πιέσεις στο εμπόριο, στον ισχυρότερο κλάδο της οικονομίας σε όρους κύκλου εργασιών και απασχόλησης, διατηρούνται και στις αρχές του 2026, διευρύνοντας την αβεβαιότητα εν μέσω, μάλιστα, ενός ιδιαίτερα ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος.

Βασικά Ευρήματα Έρευνας για τις Χειμερινές Εκπτώσεις 2026:

• Οι μισές επιχειρήσεις (50%) στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1στις 10 καλύτερες.

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• Αν και μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις του 2025 οι προσδοκίες των εμπόρων παρέμειναν χαμηλά, οι μισές επιχειρήσεις (48%) εμφανίστηκαν από λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων.

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• Η απογοήτευση από τα αποτελέσματα των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων σε συνδυασμό με το αυστηρό ρυθμιστικό τους πλαίσιο, ωθεί 2 στους 3 επιχειρηματίες να μη διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και τις προσφορές μετά το επίσημο πέρας της εκπτωτικής περιόδου (Διάγραμμα 3).

• Ενδεικτικό της στενότητας στην αγορά αλλά και της έντασης της προσπάθειας των εμπόρων να προσελκύσουν τους καταναλωτές αποτελεί το γεγονός ότι 2 στις 3 επιχειρήσεις υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30% (Διάγραμμα 4).

• Οι πωλήσεις για 1 στις 3 επιχειρήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου. Ωστόσο, η σημασία του Ιανουαρίου για τις πωλήσεις φαίνεται να περιορίζεται, εύρημα που επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, και υπογραμμίζει πως το δώρο των Χριστουγέννων (στον ιδιωτικό τομέα) ανακατευθύνεται στην κάλυψη άλλων αναγκών, κυρίως ανελαστικών.

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• Επτά στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα ίδια ποσοστά εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ 1 στις 4 ακόμη υψηλότερα.

• Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις είναι από λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες σχετικά με την επισκεψιμότητα των καταναλωτών, εξέλιξη που οφείλεται και εν πολλοίς στο χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα για αγορές.

• Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα τα εμπορεύματα του καταστήματος. Εντούτοις, σημαντικό μερίδιο (22%) επιχειρηματιών υιοθέτησε εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενδεχομένως ως επιχειρηματική τακτική, εξαιτίας και της διόγκωσης του κόστους προμηθευτών.

• Κυρίαρχος και με διαφορά από τον επόμενο τρόπος προβολής και διαφήμισης των εκπτώσεων παραμένουν τα σχετικά μηνύματα στη βιτρίνα του καταστήματος ενώ ολοένα και πιο δυναμικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν τα social media.

• Για 3 στις 4 επιχειρήσεις οι απομακρυσμένες πωλήσεις ήταν χαμηλότερες εκείνων του φυσικού καταστήματος κατά την εκπτωτική περίοδο, αν και παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

• Οι πληρωμές με μετρητά περιορίζονται διαρκώς, καθώς μόλις στο 29% των επιχειρήσεων η πληρωμή έγινε κυρίως με αυτά.

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Απαντήσεις επιχειρηματιών σε κρίσιμα Θέματα

• Μια στις 3 επιχειρήσεις επιθυμεί μείωση της διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαβούλευση για το πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων (Διάγραμμα 12).

• Μόλις 4 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζονται ενημερωμένες αναφορικά με το χρηματοδοτικό εργαλείο των μικρο-πιστώσεων, αν και οι περισσότερες από τις ενημερωμένες (65%) δεν σκοπεύουν να αιτηθούν για σχετικό δάνειο (Διαγράμματα 13 και 14).

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κος Χαράλαμπος Αράχωβας δήλωσε σχετικά: «Είναι σαφές πως ο μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας μας βρίσκεται εν μέσω ραγδαίων μεταβολών και ζυμώσεων. Το πλέον ανησυχητικό χαρακτηριστικό δεν εντοπίζεται μόνο σε μια χαμηλής επίδοσης εκπτωτική περίοδο αλλά στο γεγονός ότι τα αρνητικά αποτελέσματα και οι κλυδωνισμοί συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται όχι για τον εκσυγχρονισμό τους αλλά για την επιβίωσή τους. Οι εκπτώσεις και οι προσφορές, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν το συμπιεσμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο και αναλώνεται πρώτα στην κάλυψη ανελαστικών δαπανών, τη στιγμή μάλιστα που οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τον εισαγόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών αλλά και ένα μη φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον».

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