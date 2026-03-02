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Ανάλυση Optima: Ενέργεια, τουρισμός, τράπεζες, εξαγωγές - Η έκθεση της ελληνικής οικονομίας στη Μέση Ανατολή
Οικονομία
11:26 - 02 Μαρ 2026

Ανάλυση Optima: Ενέργεια, τουρισμός, τράπεζες, εξαγωγές - Η έκθεση της ελληνικής οικονομίας στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σε άμεση ανάλυσή της η Optima Bank εκτιμά ότι η πιθανή παράταση της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ελληνική οικονομία (επιβράδυνση, πληθωρισμός) και τις εισηγμένες εταιρείες.

Σημαντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν, σύμφωνα με την Optima, να προκύψουν από μια παρατεταμένη αναστολή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούζ (>20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των στενών). Η Ελλάδα είναι εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, κατά συνέπεια οποιαδήποτε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζει αρνητικά το ΑΕΠ μέσω της αύξησης των εισαγωγών (σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας μας, ο αντίκτυπος στο ελληνικό ΑΕΠ είναι 0,15% για κάθε αύξηση της τιμής πετρελαίου κατά 10 δολάρια/βαρέλι).

Σε αυτό το πλαίσιο:

• Τα διυλιστήρια θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές οδούς για την προμήθεια αργού πετρελαίου, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν περιορισμένες εκπτώσεις.
• Οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν ενεργά την ανάπτυξη στις αγορές της Μέσης Ανατολής μέσω έργων ενέργειας, υποδομών και ακινήτων σε όλη την περιοχή. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επιβραδύνει άμεσα τον περιφερειακό τους αγωγό επέκτασης και την αναμενόμενη συναλλακτική δραστηριότητα. Η Eurobank και η Alpha Bank είναι οι πιο εκτεθειμένες, δεδομένης της σημαντικής παρουσίας τους στην Κύπρο.
• Οι υψηλότερες τιμές των ενεργειακών βασικών προϊόντων θα οδηγήσουν επίσης σε υψηλότερες τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. αρνητικός αντίκτυπος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
• Επιβράδυνση των εισερχόμενων τουριστικών ροών (η Aegean Airlines έχει ήδη αναστείλει τις περισσότερες πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου, ενώ θα αντιμετωπίσει πρόσθετη πίεση κόστους από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, καθώς συνήθως αντισταθμίζεται κατά ~40%-50% έναντι της τιμής του πετρελαίου)
• Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ισραήλ ανέρχονται σε 621 εκατ. ευρώ (2,86% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2024, ή 0,3% του συνολικού ελληνικού ΑΕΠ το ίδιο έτος). Οι χώρες του Κόλπου συνεισέφεραν επιπλέον 0,5-0,6 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος.
• Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ισραήλ ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2024, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 2% των συνολικών εξαγωγών και 0,4% του ΑΕΠ (οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ιράν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ιράν όπου δεν έχουν σημασία).

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:07
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