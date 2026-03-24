ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ENDLESS EC: Ένα ακόμη βήμα ανάπτυξης μέσω της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της FINEZZA
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:11 - 24 Μαρ 2026

ENDLESS EC: Ένα ακόμη βήμα ανάπτυξης μέσω της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της FINEZZA

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ENDLESS EC συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη, προχωρώντας στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ελληνικής εταιρείας FINEZZA, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και εκτύπωση χαρτοπετσετών, καθώς και στην εμπορία συμπληρωματικών προϊόντων για τον κλάδο HO.RE.CA. Η εξαγορά αυτή ενισχύει τη θέση της ENDLESS EC, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Για την ENDLESS EC η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά HO.RE.CA και τη διεύρυνση του παραγωγικού της αποτυπώματος. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της σε εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου λύσεων επαγγελματικής χρήσης και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργειών.

Η FINEZZA ιδρύθηκε το 2000 από τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο, Αδάμ Κανδυλίδη και Γιώργο Αμπατζή, με ηγετική θέση και παρουσία στην αγορά και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας. Η εταιρεία διαθέτει ευρύ και σταθερό πελατολόγιο, καθώς και συνεπή εξαγωγική δραστηριότητα με παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η συνεργασία βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο εταιρειών, αξιοποιώντας αφενός την ισχυρή παρουσία και εμπειρία της FINEZZA στο κανάλι επαγγελματικών πελατών και αφετέρου τις παραγωγικές δυνατότητες, την οργανωτική δομή και το αναπτυξιακό όραμα της ENDLESS EC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η FINEZZA θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα με τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο και Αδάμ Κανδυλίδη να παραμένουν με συμβουλευτικό ρόλο για το απαιτούμενο διάστημα, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γιώργος Αμπατζής αναλαμβάνει τη θέση του CEO.

Ο Γιώργος Τρακάκης, CEO της ENDLESS EC:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας FINEZZA, μία προσπάθεια συλλογική, που αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει με ορίζοντα το 2030 για την ανάπτυξη της ENDLESS EC. Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας ισχυρής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής εταιρείας και η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία θα συμβάλλει σημαντικά, ώστε να διευρύνουμε το παραγωγικό και εμπορικό μας αποτύπωμα και να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε νέους κλάδους και αγορές. Επιδίωξη μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ακόμη περισσότερους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχίζοντας να επενδύουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία, στις υποδομές και κυρίως στους ανθρώπους μας».

Ο Γιώργος Αμπατζής, CEO της FINEZZA:

«Η συμφωνία με την ENDLESS EC σηματοδοτεί μία νέα φάση ανάπτυξης για τη FINEZZA και ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμική της για το μέλλον. Για εμάς, η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μία επιχειρηματική εξέλιξη, αλλά μία στρατηγική επιλογή που βασίζεται σε κοινές αξίες, όραμα και προσανατολισμό στην ποιότητα και στην καινοτομία. Η σύγκλιση των απόψεών μας και η κοινή προσέγγιση ως προς την επόμενη ημέρα αποτέλεσαν τη βάση αυτής της συνεργασίας. Ξεκινώντας πριν από 26 χρόνια, η FINEZZA εξελίχθηκε με συνέπεια και προσήλωση στην κορυφαία εταιρεία του κλάδου. Σήμερα ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο, επιλέγοντας συνειδητά να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Χωρίς εφησυχασμό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες και να επενδύουμε στην περαιτέρω εξέλιξη και μετασχηματισμό μας, πλέον μέσα από μία κοινή αναπτυξιακή πορεία με την ENDLESS EC».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: «Οροφή» οι 2.150 μονάδες παρά το rebound - Η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Οροφή» οι 2.150 μονάδες παρά το rebound - Η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη

Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Στην επόμενη δικάσιμο θα πρέπει να υπάρξει σωστή ταξιθεσία
Πολιτική

Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Στην επόμενη δικάσιμο θα πρέπει να υπάρξει σωστή ταξιθεσία

«Άλμα» του Εμμανουήλ Καραλή στις επενδύσεις - Στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

«Άλμα» του Εμμανουήλ Καραλή στις επενδύσεις - Στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο ΔΣ στην Endless EC–Eνισχύεται με στελέχη της αγοράς
Επιχειρήσεις

Νέο ΔΣ στην Endless EC–Eνισχύεται με στελέχη της αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή - Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το "κράτος" και οι ... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ