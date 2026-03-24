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Χρηματιστήριο: «Οροφή» οι 2.150 μονάδες παρά το rebound - Η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη
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10:27 - 24 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: «Οροφή» οι 2.150 μονάδες παρά το rebound - Η μεταβλητότητα παραμένει στα ύψη

Reporter.gr Newsroom
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Συνεδρίαση για γερά νεύρα η χθεσινή με happy ending μετά τις δηλώσεις Τραμπ που ανέστειλε το τελεσίγραφο και ενημέρωσε για θετικές συνομιλίες (;) με Ιρανούς αξιωματούχους, με τον ΓΔ να κλείνει περίπου 100 μονάδες (5%) υψηλότερα από τα χαμηλά ημέρας στις 2101 μονάδες +1.78% με αυξημένο τζίρο στα 338 εκ.

Σημαντική η βοήθεια των τραπεζών στο χθεσινό γύρισμα με τον ΔΤΡ από το -3.7% στο +3.4% (με καλύτερες τις ΑΛΦΑ +5.3%, ΠΕΙΡ +3.6%) στο κλείσιμο της συνεδρίασης και με την συνδρομή και άλλων δεικτοβαρών – πλην διυλιστηρίων – μετοχών (ενδεικτικά ΓΕΚΤΕΡΝΑ, CENER, ΕΕΕ, ΣΑΡ, ΔΑΑ κα).

Η μεταβλητότητα στις αγορές παραμένει στα ύψη αναμένοντας τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ / Ιράν με το πετρέλαιο πάντως να επιμένει στις υψηλές πτήσεις χωρίς σαφή αποκλιμάκωση.

Εξαιρετικά – όπως αναμένονταν – τα μεγέθη έτους της ΜΟΗ με τα έσοδα χαμηλότερα μεν στα 11,5 δις (-6%) αλλά τα ebitda σε επίπεδα ρεκόρ στα 1,1 δις (+10%) και τα κέρδη στα 648 εκ. υπερδιπλάσια από τα περυσινά με την διοίκηση να προτείνει αυξημένο μέρισμα στα 1,75 (υπολειπόμενο 1,35) ευρώ/μετοχή.

Η ACAG από την πλευρά της ανακοίνωσε χαμηλότερα αλλά εντός εκτιμήσεων μεγέθη 2025 με τα έσοδα στα 360 εκ. (-8%), ebitda στα 52 εκ. (-7%) και κέρδη στα 16 εκ. (-15%).

Μετά το κλείσιμο ανακοινώνει μεγέθη το ΔΑΑ ενώ η CREDIA σε χθεσινή ανακοίνωση ενημέρωσε για λεπτομέρειες της ΑΜΚ των 300 εκ. που εκκινεί στις 30/3.

Σε τεχνικό επίπεδο το ΧΑ βρίσκεται σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι παρά το χθεσινό rebound με το άνω εύρος να περνάει από τις 2150 μονάδες και το κάτω να οριοθετείται από τα χθεσινά χαμηλά των 1998 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 10:51
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