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Λιανεμπόριο: Η αγορά δεν αντέχει άλλο να «φαίνεται» καλά
ΕΜΠΟΡΙΟ
07:54 - 15 Απρ 2026

Λιανεμπόριο: Η αγορά δεν αντέχει άλλο να «φαίνεται» καλά

Reporter.gr Newsroom
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Άρθρο του Θεόδωρου Καπραλου, Γεν.  Γραμ.  ΕΣΕΕ και Προέδρου Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς στο Reporter.gr

Κάθε χρόνο, η αγορά περιμένει το Πάσχα ως μια μικρή «ανάσταση» για το λιανεμπόριο. Μια περίοδο που παραδοσιακά δίνει ώθηση στην κατανάλωση και δημιουργεί την προσδοκία ότι θα καλυφθεί μέρος των απωλειών του προηγούμενου διαστήματος. Το 2026, όμως, επιβεβαίωσε κάτι πιο βαθύ και ανησυχητικό: η αγορά κινείται, αλλά δεν αποδίδει.

Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη ενίσχυση του τζίρου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις είδαν μεν κόσμο στα καταστήματά τους, αλλά με χαμηλότερη μέση απόδειξη. Η κατανάλωση έγινε πιο «σφιχτή», πιο επιλεκτική, πιο περιορισμένη.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού αυξήθηκε κατά 7,8% έως 9,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βασικά προϊόντα οι αυξήσεις ξεπέρασαν ακόμη και το 15%. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό: το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών διοχετεύθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στα απολύτως απαραίτητα. Ό,τι περίσσεψε —αν περίσσεψε— κατευθύνθηκε με φειδώ στην υπόλοιπη αγορά.

Έτσι εξηγείται γιατί κλάδοι όπως η ένδυση και το υπόδημα, που παραδοσιακά ευνοούνται την πασχαλινή περίοδο, κινήθηκαν με σαφώς χαμηλότερη δυναμική από την αναμενόμενη. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πωλήσεις κινήθηκαν πτωτικά , ενώ όπου παρουσίασαν αύξηση ,αυτή ήταν οριακή που στην πραγματικότητα εξανεμίζεται όταν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Το βασικό πρόβλημα, όμως, δεν είναι η συγκυρία. Είναι η τάση. Η αγορά δείχνει να λειτουργεί πλέον με όρους διαρκούς πίεσης. Οι καταναλωτές καθυστερούν τις αγορές τους, αναζητούν προσφορές, μειώνουν ποσότητες και μετατοπίζονται σε φθηνότερες επιλογές. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας — ενέργεια, ενοίκια, προμήθειες, χρηματοδότηση — χωρίς να μπορούν να μετακυλήσουν εύκολα αυτές τις αυξήσεις στις τελικές τιμές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Από τη μία πλευρά, καταναλωτές με περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Από την άλλη, επιχειρήσεις με περιορισμένα περιθώρια αντοχής. Και στη μέση, μια αγορά που μοιάζει να κρατιέται όρθια, αλλά χωρίς πραγματική δυναμική ανάπτυξης.

Το Πάσχα του 2026 ίσως έδωσε μια ανάσα. Δεν έδωσε λύση. Και αυτό είναι το κρίσιμο μήνυμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν μια από τις πιο ισχυρές εμπορικές περιόδους του έτους δεν καταφέρνει να δημιουργήσει ουσιαστική ώθηση, τότε το πρόβλημα δεν είναι εποχικό — είναι δομικό.

Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις που να ενισχύουν πραγματικά τη ρευστότητα, να μειώνουν το λειτουργικό κόστος και να στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η εικόνα αυτή θα παγιωθεί. Και τότε, η αγορά δεν θα περιμένει απλώς την επόμενη γιορτή για να ανασάνει. Θα παλεύει καθημερινά για να επιβιώσει.



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