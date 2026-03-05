My market: Επενδύσεις € 16,75 εκατ. στο δίκτυο - Νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Λουτράκι

Συγκεκριμένα, με βάση ανακοίνωση, τον Δεκέμβριο εγκαινιάστηκε το νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην Κέρκυρα, με 1.480 τ.μ. χώρου πώλησης και 774 τ.μ. βοηθητικών χώρων, το οποίο διαθέτει 4 συμβατικά και 5 αυτόματα ταμεία, καθώς και 28 θέσεις στάθμευσης. Ενώ, πριν λίγες μέρες εγκαινιάστηκε και το νέο κατάστημα My market στο Λουτράκι, με 1.340 τ.μ. χώρου πώλησης, 1.745 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, 5 συμβατικά και 5 αυτόματα ταμεία, καθώς και 48 θέσεις στάθμευσης. Και τα δύο καταστήματα διαθέτουν πλήρη γκάμα εξειδικευμένων τμημάτων, όπως Bake off, My ευεξία, μανάβικο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο , κάβα και καλλυντικά.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικές ανακαινίσεις των καταστημάτων στη Μάνδρα και στα Σπάτα. Το ανακαινισμένο κατάστημα στη Μάνδρα διαθέτει 931 τ.μ. χώρου πώλησης, 1.013 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, με σύγχρονα τμήματα My ευεξία, μαναβικής, κρεοπωλείου, κάβας και καλλυντικών, καθώς και 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία. Αντίστοιχα, στα Σπάτα, το κατάστημα αναπτύσσεται σε 1.468 τ.μ. χώρου πώλησης και 738 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, τα τμήματα Bake off, My ευεξία, κρεοπωλείου, κάβας και καλλυντικών, καθώς και 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία.

Επιπλέον, όλοι οι επισκέπτες των συγκεκριμένων καταστημάτων, μπορούν να βρουν στους χώρους στάθμευσης, θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και θέσεις ΑμεΑ.