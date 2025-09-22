Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σχολική χρονιά και από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάιο 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, καθώς και για ειδικά σχολεία και ομάδες. Για 15η συνεχή χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αναδεικνύει τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν τον κόσμο, και δημιουργεί νέες εμπειρίες μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης για όλους.

Στα φετινά προγράμματα με θέμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν», περιλαμβάνονται εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους και στον ανακαινισμένο 2ο όροφο του Μουσείου. Τα παιδιά γίνονται ρεπόρτερ, εξερευνούν τα μυστικά της επικοινωνίας μέσα από παροιμίες, παιχνίδια και τη νοηματική γλώσσα, δημιουργούν emoji και αφίσες με τη βοήθεια της ΑΙ, μαθαίνουν πώς «μιλούν» τα ρομπότ με φως και πώς τα αυτοκίνητα επικοινωνούν με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι οικογενειακές δράσεις περιλαμβάνουν εικαστικά εργαστήρια, όπως η «Κεραμική στο Μουσείο», η «Μασκότ του Μουσείου», η «Συνάντηση με ένα περιστέρι» και το «Μουσείο του Μέλλοντος», ενώ για πρώτη φορά, πραγματοποιείται το εξειδικευμένο πρόγραμμα για ειδικά σχολεία και ομάδες «Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες» με απτική ξενάγηση και πολυαισθητηριακό εικαστικό εργαστήρι.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών γίνεται με online κρατήσεις στο www.otegroupmuseum.gr.