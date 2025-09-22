ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16:54 - 22 Σεπ 2025

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σχολική χρονιά και από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάιο 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, καθώς και για ειδικά σχολεία και ομάδες. Για 15η συνεχή χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αναδεικνύει τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν τον κόσμο, και δημιουργεί νέες εμπειρίες μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης για όλους.

Στα φετινά προγράμματα με θέμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν», περιλαμβάνονται εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους και στον ανακαινισμένο 2ο όροφο του Μουσείου. Τα παιδιά γίνονται ρεπόρτερ, εξερευνούν τα μυστικά της επικοινωνίας μέσα από παροιμίες, παιχνίδια και τη νοηματική γλώσσα, δημιουργούν emoji και αφίσες με τη βοήθεια της ΑΙ, μαθαίνουν πώς «μιλούν» τα ρομπότ με φως και πώς τα αυτοκίνητα επικοινωνούν με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι οικογενειακές δράσεις περιλαμβάνουν εικαστικά εργαστήρια, όπως η «Κεραμική στο Μουσείο», η «Μασκότ του Μουσείου», η «Συνάντηση με ένα περιστέρι» και το «Μουσείο του Μέλλοντος», ενώ για πρώτη φορά, πραγματοποιείται το εξειδικευμένο πρόγραμμα για ειδικά σχολεία και ομάδες «Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες» με απτική ξενάγηση και πολυαισθητηριακό εικαστικό εργαστήρι.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών γίνεται με online κρατήσεις στο www.otegroupmuseum.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους της Βιομηχανίας – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους της Βιομηχανίας – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

ΥΠΑΑΤ στο «Green Weekend 2025»: Προτεραιότητα η υγεία των φυτών
Περιβάλλον

ΥΠΑΑΤ στο «Green Weekend 2025»: Προτεραιότητα η υγεία των φυτών

Τραμπ: Αυξάνει την βίζα H-1B στα $100.000 και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμιο «κυνήγι» ταλέντων
Ειδήσεις

Τραμπ: Αυξάνει την βίζα H-1B στα $100.000 και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμιο «κυνήγι» ταλέντων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom
Ανακοινώσεις

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ