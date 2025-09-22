ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Αυξάνει την βίζα H-1B στα $100.000 και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμιο «κυνήγι» ταλέντων
Ειδήσεις
16:45 - 22 Σεπ 2025

Τραμπ: Αυξάνει την βίζα H-1B στα $100.000 και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμιο «κυνήγι» ταλέντων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει το κόστος υποβολής αίτησης για τη βίζα H-1B στα 100.000 δολάρια προκάλεσε αναστάτωση στις εταιρείες και τους διεθνείς οικονομικούς κόμβους, οι οποίοι σπεύδουν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις. Οι ευρωπαϊκές, πάντως, εταιρείες φαίνεται να χαμογελούν πλατιά με αυτή την απόφαση. 

Η αύξηση των τελών εντάσσεται στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Από την Κυριακή, κάθε εταιρεία που θέλει να φέρει εξειδικευμένο προσωπικό από το εξωτερικό καλείται να πληρώνει το τέλος.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για άλλες αγορές, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία, που επιδιώκουν να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα.

«Θα μπορούσε να είναι μια χρυσή ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, το Ντουμπάι ή ακόμη και την Κίνα», σημείωσε ο Charles-Henry Monchau, επικεφαλής επενδύσεων της Syz Group, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «η αμερικανική καινοτομία μπορεί να πληγεί».

Η Ινδία, μια από τις χώρες που στηρίζονται ιδιαίτερα στο πρόγραμμα H-1B, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την πολιτική «ανθρωπιστικά προβληματική».

Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η Amazon, η Microsoft, η Meta, η Apple και η Google, συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εργοδότες κατόχων H-1B. Μόνο η Amazon απασχολεί περισσότερους από 14.000 κατόχους της συγκεκριμένης βίζας.

Παρά το υψηλό τέλος, η οικονομική επιβάρυνση θεωρείται διαχειρίσιμη για τους «κολοσσούς» της τεχνολογίας.

«Ανεπανάληπτη ευκαιρία» για το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Harry Stebbings, ιδρυτής του fund 20VC, δήλωσε ότι «ο Τραμπ έδωσε στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη ευκαιρία της». Πρότεινε μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσει fast-track σε όλους τους κατόχους H-1B που θέλουν να μετακινηθούν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να εξετάζει την κατάργηση τελών βίζας για υψηλά εξειδικευμένους επαγγελματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ροή αιτημάτων και ενδιαφέρον για μετανάστευση

Ο Barney Hussey-Yeo, CEO της βρετανικής startup τεχνητής νοημοσύνης Cleo, έκανε λόγο για «πρωτοφανή ενδιαφέρον», αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έλαβε πάνω από 1.000 μηνύματα από κορυφαίους επαγγελματίες που εξετάζουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνει τα πάντα για να γίνει ο προεπιλεγμένος προορισμός αυτού του κορυφαίου ταλέντου», είπε χαρακτηριστικά.

Η στάση των αμερικανικών εταιρειών

Κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Metaview με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είδαν την αλλαγή ως ευκαιρία προσέλκυσης εργαζομένων.

«Για εμάς, τα 100.000 δολάρια είναι αμελητέο ποσό σε σχέση με την αξία που δημιουργεί κάθε μέλος της ομάδας μας», ανέφερε ο συνιδρυτής Shahriar Tajbakhsh.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου που συνελήφθη για «φακελάκι»
Ειδήσεις

Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου που συνελήφθη για «φακελάκι»

Παπασταύρου: Η Ελλάδα στρατηγικός ενεργειακός κόμβος με διεθνή αναγνώριση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα στρατηγικός ενεργειακός κόμβος με διεθνή αναγνώριση

Ο Πούτιν προτείνει ανανέωση της συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ο Πούτιν προτείνει ανανέωση της συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με το Ζελένσκι
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με το Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ