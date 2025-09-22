Τραμπ: Αυξάνει την βίζα H-1B στα $100.000 και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμιο «κυνήγι» ταλέντων

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει το κόστος υποβολής αίτησης για τη βίζα H-1B στα 100.000 δολάρια προκάλεσε αναστάτωση στις εταιρείες και τους διεθνείς οικονομικούς κόμβους, οι οποίοι σπεύδουν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις. Οι ευρωπαϊκές, πάντως, εταιρείες φαίνεται να χαμογελούν πλατιά με αυτή την απόφαση.

Η αύξηση των τελών εντάσσεται στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Από την Κυριακή, κάθε εταιρεία που θέλει να φέρει εξειδικευμένο προσωπικό από το εξωτερικό καλείται να πληρώνει το τέλος.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για άλλες αγορές, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία, που επιδιώκουν να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα.

«Θα μπορούσε να είναι μια χρυσή ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, το Ντουμπάι ή ακόμη και την Κίνα», σημείωσε ο Charles-Henry Monchau, επικεφαλής επενδύσεων της Syz Group, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «η αμερικανική καινοτομία μπορεί να πληγεί».

Η Ινδία, μια από τις χώρες που στηρίζονται ιδιαίτερα στο πρόγραμμα H-1B, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την πολιτική «ανθρωπιστικά προβληματική».

Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η Amazon, η Microsoft, η Meta, η Apple και η Google, συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εργοδότες κατόχων H-1B. Μόνο η Amazon απασχολεί περισσότερους από 14.000 κατόχους της συγκεκριμένης βίζας.

Παρά το υψηλό τέλος, η οικονομική επιβάρυνση θεωρείται διαχειρίσιμη για τους «κολοσσούς» της τεχνολογίας.

«Ανεπανάληπτη ευκαιρία» για το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Harry Stebbings, ιδρυτής του fund 20VC, δήλωσε ότι «ο Τραμπ έδωσε στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη ευκαιρία της». Πρότεινε μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσει fast-track σε όλους τους κατόχους H-1B που θέλουν να μετακινηθούν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να εξετάζει την κατάργηση τελών βίζας για υψηλά εξειδικευμένους επαγγελματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ροή αιτημάτων και ενδιαφέρον για μετανάστευση

Ο Barney Hussey-Yeo, CEO της βρετανικής startup τεχνητής νοημοσύνης Cleo, έκανε λόγο για «πρωτοφανή ενδιαφέρον», αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έλαβε πάνω από 1.000 μηνύματα από κορυφαίους επαγγελματίες που εξετάζουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνει τα πάντα για να γίνει ο προεπιλεγμένος προορισμός αυτού του κορυφαίου ταλέντου», είπε χαρακτηριστικά.

Η στάση των αμερικανικών εταιρειών

Κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Metaview με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είδαν την αλλαγή ως ευκαιρία προσέλκυσης εργαζομένων.

«Για εμάς, τα 100.000 δολάρια είναι αμελητέο ποσό σε σχέση με την αξία που δημιουργεί κάθε μέλος της ομάδας μας», ανέφερε ο συνιδρυτής Shahriar Tajbakhsh.