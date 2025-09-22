ΥΠΑΑΤ στο «Green Weekend 2025»: Προτεραιότητα η υγεία των φυτών

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετείχε στο «Green Weekend 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Open Agora με θέμα το περιβάλλον.

Στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ παρουσιάστηκε η πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία #PlantHealth4Life, που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 5 προενταξιακές χώρες και την Ελβετία, για τρίτη συνεχή χρονιά. Η εκστρατεία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της υγείας των φυτών και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, στην τροφή και στην υγεία μας.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, εκατοντάδες επισκέπτες ενημερώθηκαν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των φυτών, ενώ παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως παζλ με έντομα-«ήρωες» και «κακούς», μαθαίνοντας με διαδραστικό τρόπο για το ρόλο τους στη φύση.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Όταν προστατεύουμε τα φυτά, προστατεύουμε την τροφή μας, το περιβάλλον μας και την υγεία μας – και αυτό είναι στο επίκεντρο της αποστολής του ΥΠΑΑΤ. Η εκστρατεία #PlantHealth4Life μάς δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε και να τους κινητοποιήσουμε ώστε να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια για την προστασία των οικοσυστημάτων και της παραγωγής μας».