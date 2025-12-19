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Απεριόριστα data, δωρεάν COSMOTE και άλλα χριστουγεννιάτικα δώρα από την COSMOTE TELEKOM
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:44 - 19 Δεκ 2025

Απεριόριστα data, δωρεάν COSMOTE και άλλα χριστουγεννιάτικα δώρα από την COSMOTE TELEKOM

Reporter.gr Newsroom
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Μοναδικά Χριστουγεννιάτικα δώρα για το κινητό, το σταθερό, την τηλεόραση και τις ΒΟΧ παραγγελίες, αλλά και 20% payzy cashback σε COSMOTE TELEKOM & ΓΕΡΜΑΝΟ, προσφέρει η COSMOTE TELEKOM σε όλους τους συνδρομητές της.

Εύκολα και γρήγορα, μέσα από το COSMOTE TELEKOM app και το WHAT’S UP app, όλοι οι πελάτες κινητής της COSMOTE TELEKOM (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής, COSMOTE Neo) μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα. Αντίστοιχα, οι πελάτες σταθερής της εταιρείας μπορούν να απολαύσουν δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους για 7 ημέρες.

Δωρεάν πρόσβαση για 1 μήνα στο Entertainment Pack προσφέρει η COSMOTE TV σε όλους τους συνδρομητές της COSMOTE TELEKOM, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές, ντοκιμαντέρ, αλλά και ένα πλούσιο περιεχόμενο από όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Η COSMOTE TELEKOM προσφέρει επίσης έκπτωση 4€ στο ΒΟΧ, μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα (ελάχιστη παραγγελία 8€). Με περισσότερα από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στο BOX ο χρήστης βρίσκει αποκλειστικές προσφορές για φαγητό, γλυκό, καφέ μέχρι προϊόντα supermarket, κερδίζοντας καθημερινά και σε οικονομία και σε απόλαυση.

Με χριστουγεννιάτικη διάθεση και το payzy που προσφέρει 20% επιστροφή της αξίας των αγορών, έως 500€ (payzy cashback), στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή online στα cosmote.gr και germanos.gr. Ισχύει για αγορές προϊόντων τεχνολογίας αξίας 149€ και άνω.

{https://www.youtube.com/watch?v=kywE4v482bE}

Χριστουγεννιάτικα Moments!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Στο Magenta Moments, στο COSMOTE TELEKOM app, ο Άγιος Βασίλης έρχεται καθημερινά όλο τον Δεκέμβρη και φέρνει εκπλήξεις με διαγωνισμούς για μοναδικές εμπειρίες, ταξίδια, δωροεπιταγές έως 1.000€ και πολλά ακόμα δώρα. Αντίστοιχα, στο WHAT’S UP app το Magenta Moments επιφυλάσσει μεγάλους διαγωνισμούς με ταξίδια και πλούσια δώρα και για τους χρήστες του WHAT’S UP.

«Στην COSMOTE TELEKOM θέλουμε να συνδέουμε τους πελάτες μας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και αυτά τα Χριστούγεννα τους προσφέρουμε δώρα τεχνολογίας και επικοινωνίας, για να κάνουμε τις στιγμές τους ακόμα πιο μοναδικές. Με δώρα για όλους, για όλη τη διάρκεια των εορτών, σε όλες τις προϊοντικές μας κατηγορίες», δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Αγαπητός, Διευθυντής Youth & Core Mobile Product Marketing, Households &Channel Management Ομίλου ΟΤΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 12:45
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